Hà Nội rực sắc xanh Vinhomes Green Paradise Cần Giờ trong ngày 8/3

(VTC News) -

Trong đó, Liên minh đại lý KHP Land - Indochine - Đất xanh miền Bắc là một trong những đại lý nổi bật, đồng hành cùng chủ đầu tư trong hoạt động truyền thông quy mô lớn nhằm đưa hình ảnh dự án tiếp cận gần hơn với khách hàng và cộng đồng.

Chương trình được khởi động từ 7h đến 9h tại Quảng trường Cá Voi, khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm, Hà Nội). Từ đây, đoàn roadshow với sắc xanh nhận diện của Vinhomes Green Paradise chính thức xuất phát, mở đầu cho hành trình quảng bá dự án trên nhiều tuyến phố trung tâm của Thủ đô.

Trong buổi sáng, đoàn xe di chuyển qua các tuyến đường Gia Lâm – Vinhomes Ocean Park – Cổ Linh – Vĩnh Tuy – Nguyễn Khoái – Trần Khát Chân – Lê Duẩn trước khi dừng chân tại khu vực Công viên Thống Nhất. Đến buổi chiều, hành trình tiếp tục đi qua nhiều tuyến phố sầm uất như Nhà hát Lớn Hà Nội – Tràng Tiền – Bà Triệu – Huế – Kim Mã – Đào Tấn – Bưởi – Hoàng Quốc Việt – Xuân Tảo – Hoàng Minh Thảo, khép lại tại Công viên Hòa Bình.

Trong suốt quá trình di chuyển, các thành viên tham gia roadshow sẽ trao tặng hoa tươi tới phái đẹp nhân ngày 8/3, đồng thời phát tờ rơi và chia sẻ thông tin về dự án tới người dân. Không khí sôi động của đoàn xe cùng hình ảnh đồng bộ đã góp phần tạo điểm nhấn trên nhiều tuyến phố Hà Nội, đồng thời lan tỏa thông tin về Vinhomes Green Paradise – dự án đang thu hút sự chú ý của thị trường bất động sản.

Sự góp mặt của Liên minh đại lý KHP Land - Indochine - Đất xanh miền Bắc trong chiến dịch lần này thể hiện tinh thần đồng hành tích cực của đơn vị cùng chủ đầu tư trong các hoạt động truyền thông và quảng bá dự án. Đội ngũ của doanh nghiệp xuất hiện với hình ảnh chuyên nghiệp và đồng bộ, góp phần tạo nên dấu ấn cho đoàn roadshow khi di chuyển qua các khu vực trung tâm của thành phố.

Thông qua chương trình, Liên minh đại lý KHP Land - Indochine - Đất xanh miền Bắc cũng tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối trực tiếp với khách hàng, giới thiệu những thông tin nổi bật về dự án, đồng thời thể hiện hình ảnh năng động của lực lượng phân phối trên thị trường bất động sản.

Liên minh đại lý KHP Land - Indochine - Đất xanh miền Bắc - Đại lý chiến lược hạng Vàng đồng hành cùng Vinhomes

Việc tham gia chiến dịch roadshow Vinhomes Green Paradise một lần nữa cho thấy vai trò tích cực của Liên minh đại lý KHP Land - Indochine - Đất xanh miền Bắc trong hệ thống phân phối dự án. Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp luôn duy trì vị thế là Đại lý chiến lược hạng Vàng, đồng hành cùng các chủ đầu tư lớn trong nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn và phát triển thị trường.

Sở hữu đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm cùng khả năng triển khai nhanh chóng, Liên minh đại lý KHP Land - Indochine - Đất xanh miền Bắc thường xuyên tham gia các chiến dịch quảng bá dự án ngay từ giai đoạn đầu. Từ các chương trình đào tạo nội bộ, sự kiện giới thiệu sản phẩm cho đến các hoạt động truyền thông ngoài thị trường, đơn vị luôn đóng vai trò tích cực trong việc đưa thông tin dự án đến gần hơn với khách hàng.

Trong chiến dịch roadshow ngày 8/3, đội ngũ tư vấn của Liên minh đại lý KHP Land - Indochine - Đất xanh miền Bắc tham gia với tinh thần năng động và chuyên nghiệp, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho toàn bộ hành trình. Những hoạt động giao lưu, trao tặng hoa và chia sẻ thông tin dự án giúp khách hàng có cơ hội tiếp cận dự án một cách trực quan và gần gũi hơn.

Đại diện Liên minh đại lý KHP Land - Indochine - Đất xanh miền Bắc cho biết, việc đồng hành trong các chương trình truyền thông quy mô lớn là một phần trong định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Mục tiêu của đơn vị là xây dựng mạng lưới khách hàng bền vững, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị của các dự án chất lượng đến với thị trường.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đội ngũ nhân sự, hình ảnh nhận diện cũng như kế hoạch triển khai, Liên minh đại lý KHP Land - Indochine - Đất xanh miền Bắc tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị phân phối tích cực trong hành trình đưa Vinhomes Green Paradise đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.