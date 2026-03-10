Lật xe khách trong đêm tại Gia Lai, 2 người bị thương

(VTC News) -

Hiện trường vụ lập xe khách.

Sáng 10/3, lãnh đạo UBND xã Bình Khê (Gia Lai) thông tin, trên địa bàn xảy ra vụ lật xe khách, khiến 2 người bị thương.

Người dân địa phương hỗ trợ đưa hành khách trong xe ra ngoài và đưa người bị thương đi cấp cứu. (Ảnh: Huỳnh Phương)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h35 ngày 9/3, xe khách giường nằm của nhà xe Đ.H., BKS 47H-078.96, do ông Trịnh Văn Minh (Sinh năm 1979, trú phường Khánh Xuân, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở theo 10 hành khách di chuyển trên Quốc lộ 19 theo hướng Đắk Lắk - Đà Nẵng, hướng Tây - Đông. Khi đến Km55+400 đoạn qua thôn Trung Sơn (xã Bình Khê), chiếc xe giường nằm bị lật ngang sang bên đường.

Vụ tai nạn khiến anh M.B.V. (SN 1995) và bà P.T.H. (SN 1959), cùng trú tỉnh Đắk Lắk, bị thương, các hành khách còn lại may mắn thoát nạn. Thiệt hại tài sản khoảng 250 triệu đồng.

Sau khi xảy ra tai nạn, người dân địa phương phát hiện và hỗ trợ đưa người bị mắc kẹt bên trong xe ra ngoài, đưa người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xe khách bị lật được lực lượng chức năng đưa vào lề đường, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai. (Ảnh; Tây Sơn Hội Tụ)

Theo lực lượng chức năng, vị trí tuyến đường xảy ra tai nạn đang có mưa khiến đường trơn khiến xe tự lật. Qua kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tài xế cho kết quả âm tính.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.