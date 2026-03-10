Bảng giá xe Mazda CX-8 mới nhất tháng 3/2026

(VTC News) -

Mazda CX-8, dòng xe Crossover/SUV hạng trung, lần đầu tiên ra mắt vào ngày 14/9/2017 tại Nhật Bản. Đến tháng 2/2019, mẫu xe này được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á và chính thức có mặt tại Việt Nam sau đó 4 tháng.

Ngày 7/5/2022, THACO giới thiệu phiên bản tiếp theo của Mazda CX-8 với nhiều cải tiến đáng chú ý, trong đó nổi bật là phiên bản 6 chỗ với hàng ghế thương gia sang trọng.

Ngày 5/12/2024, Mazda CX-8 phiên bản mới lặng lẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam với mức giá khởi điểm tăng nhẹ cùng một số thay đổi ở ngoại thất và trang bị, tiếp tục được lắp ráp trong nước.

Mazda CX-8 có thiết kế ngoại thất thanh lịch, đậm chất thể thao theo ngôn ngữ thiết kế KODO – linh hồn của chuyển động. Đèn pha LED hiện đại kết hợp với lưới tản nhiệt dạng vân kim cương mang lại diện mạo mạnh mẽ và cuốn hút.

Xe được trang bị mâm hợp kim 19 inch giúp nâng cao vẻ đẹp và khả năng vận hành ổn định. Phần đuôi xe có đèn hậu LED hình chữ L sắc nét và cản sau tối màu làm tăng thêm sự khỏe khoắn và năng động.

Nội thất của Mazda CX-8 được chăm chút kỹ lưỡng với chất liệu cao cấp và thiết kế tối ưu cho sự thoải mái. Ghế bọc da Nappa cao cấp cùng các chi tiết ốp gỗ tạo cảm giác sang trọng.

Hàng ghế trước có chức năng chỉnh điện và sưởi ấm, trong khi hàng ghế thứ hai và thứ ba đều rộng rãi, phù hợp với gia đình đông người. Khoang hành lý của CX-8 rộng, đủ chỗ cho các nhu cầu sử dụng hàng ngày hay những chuyến đi dài.

Mazda CX-8 trang bị nhiều tiện ích hiện đại như màn hình cảm ứng trung tâm 10.25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 10 loa chất lượng cao, điều hòa tự động 3 vùng giúp đảm bảo sự thoải mái cho tất cả các hàng ghế.

Ngoài ra, CX-8 còn được trang bị cửa sổ trời, tính năng khởi động bằng nút bấm, và cổng sạc USB cho tất cả các hàng ghế, tạo sự tiện lợi tối đa cho hành khách.

Mazda CX-8 có 2 tùy chọn động cơ chính: Phiên bản động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Bên cạnh đó, Mazda cũng cung cấp phiên bản động cơ diesel 2.2L, công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, giúp xe vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn, phù hợp cho những người thường xuyên di chuyển đường dài.

CX-8 được trang bị hệ thống an toàn i-Activsense với nhiều tính năng tiên tiến như hệ thống cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động khẩn cấp, và cảnh báo va chạm.

Ngoài ra, xe còn có hệ thống camera 360 độ, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giúp bảo vệ hành khách và người lái trong mọi tình huống.

Bảng giá xe Mazda CX-8 mới nhất tháng 3/2026

Phiên bản Giá niêm yết (VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (VNĐ) Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Mazda CX-8 2.5 Luxury 969.000.000 1.085.000.000 1.066.000.000 1.047.000.000 Mazda CX-8 2.5 Premium 1.049.000.000 1.163.000.000 1.143.000.000 1.124.000.000 Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1.149.000.000 1.149.000.000 1.286.000.000 1.267.000.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.