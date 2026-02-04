Bảng giá xe Honda City mới nhất tháng 2/2026

(VTC News) -

Honda City xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1981 và được phân phối tại các thị trường Nhật Bản, Australia, châu Âu. Năm 1993, mẫu xe bị khai tử khỏi danh mục sản phẩm của hãng. Tới năm 1996, Honda City được hồi sinh với mục tiêu hướng tới thị trường các nước Đông Nam Á.

Năm 2013, Honda City ra mắt thị trường Việt Nam. Giữa năm 2017, phiên bản nâng cấp mới của mẫu xe này ra mắt với nhiều cải tiến về công nghệ. Ngày 9/12/2020, Honda Việt Nam tiếp tục đưa về nước thế hệ mới nhất của Honda City.

Tháng 7/2023, Honda Việt Nam ra mắt City phiên bản mới tại Hà Nội. Mẫu sedan cỡ B thuộc bản nâng cấp, lắp ráp trong nước. City 2023 cạnh tranh với những đối thủ sedan cỡ B tại Việt Nam như Hyundai Accent, Toyota Vios,...

Honda City có trục cơ sở 2.600 mm với các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.553 x 1.748 x 1.467 (mm). Mẫu sedan hạng B của Honda sử dụng thiết kế mang triết lý “đôi cánh”, mang nét trẻ trung và cảm giác thể thao với cản trước chắc chắn và lưới tản nhiệt cỡ lớn.

Phiên bản mới của Honda City được trang bị cản trước chắc chắn, lưới tản nhiệt lớn và logo Honda nổi bật ở giữa, kết hợp với đèn pha Full-LED và dải đèn LED ban ngày.

Mặt ca-lăng dạng mắt lưới cùng các chi tiết mạ chrome sáng bóng tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn và cứng cáp. Hốc đèn sương mù được thiết kế tách biệt, góp phần làm tăng tính thể thao cho xe.

Thân xe Honda City được thiết kế gọn gàng, với những đường gân dập nổi chạy dọc, tạo cảm giác thanh thoát. Tay nắm cửa mạ chrome, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, vây cá trên nóc đuôi xe và la-zăng 16 inch hợp kim kiểu dáng độc đáo là những điểm nhấn nổi bật.

Ở phía sau, Honda City sở hữu đèn phản quang hiện đại, cản sau với hốc thoát gió dạng thanh ngang và cụm đèn hậu bo góc cạnh. Các chi tiết như camera lùi, logo và thanh nẹp mạ chrome vẫn được giữ nguyên, tạo sự đồng nhất cho thiết kế.

Bên trong cabin, Honda City được trang bị ghế bọc nỉ, vô-lăng tích hợp các tính năng đàm thoại rảnh tay và lẫy số thể thao. Xe còn có hộc chứa đồ 4 cửa, gác tay trung tâm ở hàng ghế trước và điều hòa 2 chiều với hốc gió cho hàng ghế sau. Hệ thống giải trí bao gồm đầu CD, 4 loa, AM/FM, cùng các kết nối AUX và USB.

Về hiệu suất, Honda City sử dụng động cơ xăng 1.5 lít, 4 xi-lanh, sản sinh công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm với hộp số vô cấp CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố là 5,6 lít/100 km.

Về trang bị an toàn, Honda City không thiếu các tính năng hiện đại như túi khí, tựa đầu giảm chấn cho ghế trước, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, chống bó cứng phanh, neo ghế trẻ em ISOFIX, Cruise Control, camera lùi, hệ thống phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS), cân bằng điện tử (VSA) và phân phối lực phanh điện tử (EBD).

Honda Việt Nam đang tung khuyến mại lớn cho khách hàng chọn mua Honda City đến hết ngày 28/2. Khi mua Honda City, khách hàng được tặng 50% lệ phí trước bạ. Đây là cơ hội tốt để sở hữu mẫu sedan thương hiệu Nhật với ngân sách trên dưới 500 triệu đồng.

Bảng giá xe Honda City mới nhất tháng 2/2026

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP Khác Honda City G 499 581 571 552 Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Honda City L 539 626 615 596 Honda City RS 569 659 648 629

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Điều kiện ưu đãi: Khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 01 đến hết ngày 28/02/2026.