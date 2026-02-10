Bảng giá xe Ford Ranger mới nhất tháng 2/2026

(VTC News) -

Ford Ranger 2026 được hãng xe Mỹ khẳng định là “thế hệ thông minh nhất, linh hoạt, đa năng nhất và cũng mạnh mẽ nhất” từ trước tới nay của chiếc bán tải cỡ trung, khi được nâng cấp toàn diện về công nghệ, tiện nghi, khả năng vận hành và thiết kế.

Đối thủ cạnh tranh với Ford Ranger tại thị trường Việt Nam có thể kể đến: Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Toyota Hilux, Nissan Navara, Isuzu D-Max,...

Ranger mới có kích thước bề ngang và trục cơ sở lớn hơn trước. Kích thước tổng thể của xe là 5362 x 1918 x 1875 mm, cùng trục cơ sở 3270 mm.

Thế hệ mới của Ranger có rất nhiều thay đổi. Các chi tiết đèn LED trước dạng dọc ôm vào lưới tản nhiệt, mặt ca-lăng lớn góc cạnh và đèn LED sau tạo nên cái nhìn mới cho mẫu bán tải Mỹ. Thùng xe lớn hơn trước, tích hợp ổ cắm điện.

Những điểm nhấn ngoại thất còn lại của xe bao gồm 2 móc cứu hộ trên đầu xe, hệ thống đèn chiếu sáng 360 độ xung quanh xe, chỉnh bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh và đèn LED “Super Puddle” tích hợp bên dưới gương ngoại thất.

Không chỉ lột xác về ngoại hình, Ford Ranger 2026 còn gây ấn tượng mạnh với thiết kế nội thất hiện đại và công nghệ cao hơn.

Bước vào bên trong xe, người lái sẽ được chào đón bằng màn hình cảm ứng 12 inch nằm dọc, phục vụ hệ thống thông tin giải trí Ford SYNC 4, bảng đồng hồ kỹ thuật số, camera 360 độ với độ phân giải cao và sạc điện thoại thông minh không dây.

Những trang bị đáng chú ý khác của Ford Ranger thế hệ mới bao gồm modem tích hợp trên xe để phát Wi-Fi và cập nhật phần mềm từ xa, ngăn đựng cốc có thể tháo ra, hộc đựng găng trên/dưới ở mặt táp-lô cũng như cổng USB-C.

Ford Ranger có 2 tùy chọn động cơ:

• Động cơ diesel 2.0L Turbo đơn kết hợp hộp số 6 cấp (tự động hoặc số sàn), lắp đặt trên các bản XL, XLS và XLT, sản sinh công suất 170PS/ 3500rpm và mô men xoắn cực đại 405Nm/ 1750-2500rpm.

• Động cơ diesel 2.0L Turbo kép kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, lắp trên bản Wildtrak, mang lại công suất 210PS/ 3500 rpm và mô men xoắn cực đại 500Nm/ 1750-2000rpm.

Thế hệ mới của Ford Ranger được bổ sung thêm Hệ thống kiểm soát đường địa hình với 6 lựa chọn chế độ lái từ Bình thường, Tiết kiệm, Kéo và Tải nặng, Trơn trượt, Bùn đất và Cát sỏi. Xe cũng có khả năng gài cầu điện tử.

Các trang bị an toàn trên xe bao gồm: 7 túi khí, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, hỗ trợ phanh khi lùi, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp, tích hợp phát hiện người đi bộ, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước và cảm biến khoảng cách phía trước.

Ở các phiên bản cao cấp như Wildtrak và Raptor, Ranger 2026 được trang bị Gói an toàn và hỗ trợ lái có phanh tự động khẩn cấp với tính năng phát hiện người đi bộ, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù camera 360 độ, hỗ trợ lái tránh va chạm.

Bảng giá xe Ford Ranger tháng 2/2026

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ) Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP Khác Ford Ranger XL 669 739 731 712 Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 707 780 772 753 Ford Ranger XLS+ 4x2 733 808 799 780 Ford Ranger XLS+ 4x4 802 882 872 853 Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT 776 854 845 826 Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT 864 948 948 919 Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 979 1072 1060 1041 Ford Ranger Stormtrak 1039 1136 1124 1105

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.