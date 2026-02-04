Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 2/2026

VinFast là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup. VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam và luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.
Tháng 1/2026, VinFast triển khai nhiều chính sách ưu đãi mới đối với khách hàng mua xe máy điện, trong đó nổi bật là chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” năm 2026 với 3 sách chính: “mua xe 0 đồng” trả góp, ưu đãi trực tiếp vào giá và miễn phí sạc – đổi pin, VinFast trực tiếp tháo gỡ các rào cản, gia tăng tối đa cơ hội chuyển đổi sang xe điện cho toàn thể khách hàng.
Chương trình được phát triển trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2026. Trong đó, chính sách “Mua xe 0 đồng” ưu tiên sẽ giúp tất cả người dân có thể sở hữu ngay xe máy VinFast chất lượng, giá trị cao không cần ứng vốn ban đầu.
VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 6% giá xe đối với tất cả các mẫu xe máy.
Với các dòng xe máy đổi pin dự kiến sẽ được bán ra thị trường trong Quý I/2026, VinFast miễn phí đổi pin cho khách hàng trong 6 tháng kể từ thời điểm mua xe.
Ngoài ra, tất cả các dòng xe máy VinFast thuộc sở hữu cá nhân đều được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 31/5/2027.
Trong các dòng xe máy điện VinFast, VinFast Vero X là dòng xe có giá cao nhất. Hiện, giá xe VinFast Vero X được niêm yết là 34.900.000 vnđ (đã bao gồm VAT, 1 pin, 1 sạc).
VinFast Vero X có quãng đường di chuyển đạt tới 262 km/lần sạc. Tốc độ tối đa 70 km/h, vận hành mãnh mẽ và tăng tốc từ 0 - 50 km/h chỉ trong 15 giây. Xe sở hữu chìa khóa thông minh thay thế hoàn toàn ổ khóa cơ truyền thống, dễ dàng bật/tắt máy, khóa cổ từ xa. Khi bấm khóa tìm xe trong bãi đỗ, xe sẽ phát ra âm thanh, giúp bạn dễ dàng tìm xe ở những bãi đỗ rộng và đông đúc.
Với thiết kế góc cạnh, độc bản – không hòa lẫn, khẳng định cá tính, tiêu chuẩn chống nước IP67, động cơ có khả năng chống nước vượt trội ở mức nước ngập sâu 0,5m trong thời gian 30 phút; màn hình TFT hiện đại, đem tới độ phân giải và tương phản cao, giúp hiển thị thông số rõ ràng, sống động; thể tích cốp 35L đáp ứng mọi nhu cầu cất giữ các vật dụng cần thiết... Vero X được nhiều người dùng đô thị lựa chọn.
Đặc biệt, đây là dòng xe có hệ thống 2 pin LFP tiên tiến với 1 pin cố định dưới sàn xe và 1 pin tháo rời đặt trong cốp.
Tháng 2/2026, nhiều mẫu xe máy điện VinFast tăng giá so với tháng 1, trong đó nhiều nhất là VinFast ZGoo tăng 1 triệu đồng/xe.
Bảng giá xe máy điện hãng VinFast mới nhất tháng 2/2026
|Mẫu xe
|Giá niêm yết T1 (đồng)
|Giá niêm yết T2 (đồng)
|VinFast FLazz
|16 triệu
|16,9 triệu
|VinFast ZGoo
|14,9 triệu
|15,9 triệu
|VinFast Feliz Lite
|25,9 triệu
|25,9 triệu
|Vinfast EvoGrand Lite
|18 triệu
|18,9 triệu
|VinFast Evo Lte Neo
|14,4 triệu
|14,4 triệu
|VinFast Evo200 Lite
|22 triệu
|22 triệu
|VinFast Vero X 2025
|34,9 triệu
|34,9 triệu
|VinFast Vento Neo
|32 triệu
|32 triệu
|VinFast Klara Neo
|28,8 triệu
|28,8 triệu
|VinFast Evo Neo
|17,8 triệu
|17,8 triệu
|VinFast Evo Grand
|21 triệu
|22,8 triệu
|VinFast Feliz Neo
|22,4 triệu
|22,4 triệu
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.