Đóng

Tên lửa Iran tách loạt đầu đạn giữa không trung, tung 'mưa hỏa lực' xuống Israel

(VTC News) -

Iran phóng làn sóng tên lửa vào Israel dưới sự chỉ huy của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

THÙY DƯƠNG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới