+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran gần như hoàn tất, sắp kết thúc
(VTC News) -
Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran có thể kết thúc trong vài ngày tới, khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ hai.
LINH NGÂN
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Trấn Thành đóng vai gì trong bom tấn cổ trang Hàn Quốc?
11:10 10/03/2026
Phim
Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran gần như hoàn tất, sắp kết thúc
11:00 10/03/2026
VTC NEWS TV
Xét xử vụ cấp khống gần 16.000 chứng chỉ lái xe tại TP.HCM
10:55 10/03/2026
Pháp đình
Clip cụ ông dựng xe máy giúp vợ chụp ảnh 'với cả bầu trời cưng chiều' gây sốt
10:55 10/03/2026
Giới trẻ
Điều tra nguyên nhân nam sinh viên tử vong dưới vực sâu ở Lâm Đồng
10:49 10/03/2026
Bản tin 113
Chuyện tình từ Sao nhập ngũ: Hòa Minzy – Thăng Văn Cương không phải cặp duy nhất
10:27 10/03/2026
Sao Việt
Cây cổ thụ bật gốc giữa đêm ở Đà Nẵng, nghi do đào đường
10:22 10/03/2026
Tin nóng
'Thần sấm' Zakhar cân tài đô vật Việt Nam, chia đôi giải thưởng 3.500 USD
10:13 10/03/2026
Võ Thuật
Lật xe khách trong đêm tại Gia Lai, 2 người bị thương
10:12 10/03/2026
Tin nhanh 24h
5 mẹo đổ xăng tiết kiệm của tài xế thông minh
10:07 10/03/2026
Gia đình
Bảng giá xe Mazda CX-8 mới nhất tháng 3/2026
10:03 10/03/2026
Thị trường
Hà Nội rực sắc xanh Vinhomes Green Paradise Cần Giờ trong ngày 8/3
10:00 10/03/2026
Dự án
Hà Nội dự kiến bỏ chia khu vực tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026
09:56 10/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Chân biến dạng sau tiêm filler tại nhà
09:09 10/03/2026
Tin tức
Iran: Không còn chỗ cho ngoại giao trong xung đột với Mỹ và Israel
09:04 10/03/2026
Thời sự quốc tế
Mẹ và con gái cùng tốt nghiệp Kỹ sư Điện - Điện tử, con là thủ khoa toàn khóa
09:01 10/03/2026
Chân dung
Tại sao giấy vệ sinh ở Pháp lại có màu hồng?
09:00 10/03/2026
Chuyện bốn phương
Ám ảnh mỗi lần thấy tên sếp hiện trên điện thoại và cú sốc rối loạn lo âu tuổi 35
08:58 10/03/2026
Tin tức
BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2, sạc đầy gần 100% trong 9 phút
08:42 10/03/2026
Xe điện
Tên lửa Iran tách loạt đầu đạn giữa không trung, tung 'mưa hỏa lực' xuống Israel
08:30 10/03/2026
VTC NEWS TV
Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng?
08:25 10/03/2026
Tin nóng
Bảng xếp hạng giải Asian Cup nữ 2026 hôm nay: Đội tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản
08:23 10/03/2026
Bóng đá Việt Nam
Xem trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Nhật Bản hôm nay 10/3 trên kênh nào?
08:20 10/03/2026
Lịch bóng đá
Liên minh Mỹ - Israel sử dụng vũ khí đặc biệt gì để tấn công Iran?
08:19 10/03/2026
Quân sự
Công nghệ 10/3: Ra mắt nền tảng số cho KCN, Anthoropic kiện Lầu Năm Góc
08:12 10/03/2026
Khoa học - Công nghệ
Vì sao người Trung Quốc có câu 'đừng học cách Khổng Minh kén vợ'?
08:00 10/03/2026
Chuyện bốn phương
Có nên uống nước đậu xanh hàng ngày?
08:00 10/03/2026
Tư vấn
Kê khai thuế lần đầu sau Nghị định 68: Bí quyết giúp hộ kinh doanh tránh sai sót
08:00 10/03/2026
Kinh tế
HeleH ra mắt triết lý Aegis Intelligence, định hình thế hệ khóa điện tử mới
08:00 10/03/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đại gia buôn vũ khí nào đang hưởng lợi tỷ USD từ xung đột Mỹ - Iran?
07:57 10/03/2026
Quân sự