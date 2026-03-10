Đóng

Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran gần như hoàn tất, sắp kết thúc

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran có thể kết thúc trong vài ngày tới, khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ hai.

LINH NGÂN
