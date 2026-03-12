Tăng giá vé hơn 102 tuyến vận tải hành khách cố định tại TP.HCM

(VTC News) -

Chiều 12/3, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Trưởng Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, một số doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định đã thông báo tăng giá vé trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng.

Theo ông Vinh, hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh và liên tỉnh tại TP.HCM hiện có quy mô lớn với 2.115 tuyến đang hoạt động, trong đó 2.046 tuyến liên tỉnh và 69 tuyến nội tỉnh. Các tuyến này do 97 đơn vị vận tải đăng ký khai thác, với tổng cộng 2.758 phương tiện đang hoạt động.

Tính đến hết ngày 11/3, cơ quan quản lý ghi nhận 18/97 đơn vị vận tải (chiếm khoảng 18,5%) đã gửi thông báo điều chỉnh tăng giá vé, áp dụng trên hơn 102 tuyến vận tải hành khách cố định, mức tăng phổ biến từ khoảng 5% đến 36%, tùy theo tuyến và từng doanh nghiệp.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết việc điều chỉnh giá chủ yếu xuất phát từ áp lực chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí nhiên liệu tăng trong thời gian gần đây. Các doanh nghiệp vận tải chủ động cân đối chi phí khai thác, đồng thời thông báo điều chỉnh giá vé theo quy định.

Đối với vận tải hành khách công cộng, Sở Xây dựng cho biết hệ thống xe buýt trên địa bàn TP.HCM có 179 tuyến đang hoạt động, trong đó 109 tuyến được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách.

Toàn mạng lưới có 2.112 xe buýt, trong đó 1.301 xe sử dụng năng lượng điện, chiếm 62%. Nếu tính riêng các tuyến xe buýt có trợ giá, tỷ lệ xe buýt điện đạt khoảng 65%, cho thấy xu hướng chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường đang diễn ra mạnh mẽ.

Hiện nay, các tuyến xe buýt vẫn hoạt động ổn định và chưa có điều chỉnh tăng giá vé.

Đối với tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên, Sở Xây dựng khẳng định không tăng giá vé trong thời điểm hiện tại.

TP.HCM hiện có 2046 tuyến xe liên tỉnh.

Mức giá vẫn được áp dụng theo Quyết định số 5327/QĐ-UBND do UBND TP.HCM ban hành ngày 21/11/2024. Thành phố cũng dự kiến miễn phí vé cho hành khách sử dụng metro số 1 vào ngày 15/3, trùng với ngày bầu cử.

Ở lĩnh vực taxi, đại diện Sở Xây dựng cho biết TP.HCM hiện có 36 đơn vị với khoảng 24.000 xe đang hoạt động. Trong đó, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM – đơn vị vận hành dịch vụ Xanh SM – đang khai thác khoảng 20.700 xe taxi điện, chiếm 86% tổng số taxi toàn thành phố.

Doanh nghiệp này đang triển khai chương trình giảm 10% giá cước taxi, áp dụng từ ngày 11/3 đến hết ngày 31/3.

Một số hãng taxi truyền thống vẫn giữ giá cước ổn định để theo dõi nhu cầu đi lại của hành khách. Riêng Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) có khoảng 1.700 xe taxi đã điều chỉnh tăng giá cước vận chuyển từ 11-12%.

Về dịch vụ xe công nghệ, các nền tảng như Grab và Be Group hiện chưa tăng giá cước. Dịch vụ Xanh SM tiếp tục áp dụng chương trình giảm 10% giá cước tương tự taxi điện.

Lĩnh vực vận tải hàng hóa cũng chịu tác động đáng kể từ biến động giá nhiên liệu. Theo thông tin từ Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, chi phí vận tải của nhiều doanh nghiệp đã tăng khoảng 20-25% do giá nhiên liệu tăng trong thời gian gần đây.

Một số doanh nghiệp phản ánh, việc tiếp nhiên liệu tại một số cửa hàng xăng dầu còn gặp khó khăn, do nguồn cung dầu diesel chưa ổn định tại một số thời điểm.

Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vận tải và tình hình cung ứng nhiên liệu, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố diễn ra ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa.