Xác minh clip 3 phụ nữ đu bám nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội

(VTC News) -

Clip 3 người phụ nữ đu bám trên nắp capo ô tô được người dân ghi lại.

Chiều 13/6, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 3 người phụ nữ bám phía trước đầu ô tô màu đen mang biển kiểm soát Hà Nội khi phương tiện này đang di chuyển trên Quốc lộ 1A, đoạn trước khu vực số nhà 170-171, Tiểu khu Phú Mỹ, xã Phú Xuyên.

Theo hình ảnh trong clip, cả 3 người phụ nữ cùng đu bám trên nắp capo trong khi chiếc xe vẫn tiếp tục lưu thông trên đường. Nhiều thời điểm, hai người trong số này bị tụt chân xuống sát mặt đường nhưng tài xế vẫn không dừng phương tiện. Để tránh bị ngã, những người phụ nữ phải co chân lên khi chiếc xe tiếp tục di chuyển.

Ba người phụ nữ đu bám trên nắp capo ô tô. (Ảnh cắt từ clip)

Trong suốt quá trình xảy ra vụ việc, cả 3 người liên tục la hét, to tiếng và dùng tay đập vào nắp capo ô tô. Hình ảnh này khiến nhiều người đi đường không khỏi lo ngại bởi chỉ cần một va chạm nhỏ hoặc mất thăng bằng cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Sự việc cũng thu hút sự chú ý của nhiều người tham gia giao thông. Một số phương tiện đi phía sau đã bám theo để quan sát và ghi lại toàn bộ diễn biến. Sự việc chỉ dừng lại khi một người đàn ông mang đá đến chèn bánh sau, buộc chiếc ô tô phải dừng hẳn.

Liên quan vụ việc, đại diện Công an xã Phú Xuyên cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh, thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của những người liên quan.