Nhận định bóng đá Đức vs Curacao, bảng E World Cup 2026: Cựu vương đấu tân binh

(VTC News) -

Đức đấu với Curacao lúc 0h ngày 15/6 trên sân NRG, Houston, Mỹ, trong trận ra quân bảng E World Cup 2026. Đây là cặp đấu có độ chênh lệch lớn nhất ở loạt trận mở màn. Đức là đội từng 4 lần vô địch thế giới còn Curacao lần đầu góp mặt ở World Cup. Theo Opta, cơ hội thắng của Đức lên tới 90,7%, trong khi Curacao chỉ có 3,3%.

Nhận định bóng đá Đức vs Curacao

Đội tuyển Đức không còn được nhắc đến như ứng viên số một cho chức vô địch, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann vẫn sở hữu lực lượng vượt trội so với Curacao. Sau 2 kỳ World Cup liên tiếp bị loại ở vòng bảng, đội tuyển Đức cần khởi đầu thuyết phục để lấy lại vị thế.

Curacao là câu chuyện đặc biệt của World Cup 2026. Đội bóng vùng Caribe trở thành quốc gia nhỏ nhất về dân số và diện tích từng giành vé dự World Cup. Với Curacao, chỉ riêng việc xuất hiện ở giải đấu đã là cột mốc lịch sử. Tuy nhiên, thử thách ngay trận đầu là quá lớn.

Phân tích phong độ Đức

Phong độ của Đức trước World Cup rất ấn tượng. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 9 và chỉ thua 1 trận. Kể từ sau thất bại 0-2 trước Slovakia tháng 9/2025, Đức thắng liền 9 trận trên mọi đấu trường.

Đội tuyển Đức hiện tại không có nhiều ngôi sao đẳng cấp hàng đầu như thế hệ vô địch World Cup 2014. (Ảnh: Reuters)

Hàng công Đức ghi 28 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Những chiến thắng đậm trước Luxembourg, Slovakia và Phần Lan cho thấy Đức duy trì được khả năng áp đặt trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Điểm đáng chú ý là Đức không chỉ thắng, mà còn thường kiểm soát thế trận rất tốt. Trước Curacao, họ gần như chắc chắn cầm bóng vượt trội và liên tục tìm khoảng trống quanh vòng cấm đối thủ. Florian Wirtz, Jamal Musiala và Leroy Sane đều có khả năng di chuyển linh hoạt, phối hợp trong phạm vi hẹp và tạo ra khác biệt ở 1/3 cuối sân.

Kai Havertz nhiều khả năng đá cao nhất trên hàng công. Joshua Kimmich có thể được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải, nhưng vẫn là nhân tố quan trọng trong khâu triển khai bóng và hỗ trợ tấn công.

Phân tích phong độ Curacao

Phong độ của Curacao ở giai đoạn chuẩn bị không quá ổn định. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4, hòa 3 và thua 3 trận. Họ vừa thắng Aruba 4-0, nhưng trước đó thua liên tiếp Scotland, Australia và Trung Quốc.

Đội tuyển Curacao lần đầu tiên dự World Cup. (Ảnh: Reuters)

Curacao ghi 18 bàn trong 10 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 7-0 trước Bermuda và 4-0 trước Aruba. Dù vậy, con số này không phản ánh đầy đủ thử thách mà họ sắp gặp phải. Khi đối đầu những đội mạnh hơn, hàng thủ Curacao lộ nhiều khoảng trống và nhận tới 11 bàn thua trong 3 trận trước Scotland, Australia và Trung Quốc.

Đội bóng của huấn luyện viên Dick Advocaat nhiều khả năng phải chơi thấp đội hình. Sơ đồ 4-3-3 có thể chuyển thành 4-5-1 khi Đức kiểm soát bóng. Mục tiêu thực tế của Curacao là giữ cự ly đội hình, bịt khoảng trống trung lộ và kéo trận đấu càng lâu càng tốt.

Leandro Bacuna và Juninho Bacuna là những cầu thủ quan trọng ở tuyến giữa. Họ có nhiệm vụ giúp Curacao thoát pressing và phát động phản công. Trên hàng công, Tahith Chong là cái tên đáng chú ý nhất nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến.

Thông tin đội hình

Đức chỉ có một dấu hỏi nhỏ liên quan đến Manuel Neuer. Thủ môn kỳ cựu này gặp vấn đề ở bắp chân nhưng vẫn được dự đoán bắt chính. HLV Nagelsmann có thể dùng cặp tiền vệ trung tâm trẻ Felix Nmecha và Aleksandar Pavlovic, trong khi bộ ba Sane, Musiala, Wirtz hỗ trợ Havertz ở tuyến trên.

Curacao không ghi nhận ca chấn thương đáng kể trước trận ra quân. Kenji Gorre đã vượt qua vấn đề ở đầu gối và có thể thi đấu. Leandro Bacuna dự kiến đeo băng đội trưởng, còn Tahith Chong đá ở hành lang tấn công.

Đội hình dự kiến Đức: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; F Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

Đội hình dự kiến Curacao: Room; Sambo, Obispo, Gaari, Floranus; Comenencia, J Bacuna, L Bacuna; Chong, Gorre, Antonisse.

Dự đoán kết quả: Đức 3-0 Curacao.