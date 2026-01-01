Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp vận tải phòng ngừa tai nạn ngay từ nơi xuất bến

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 248 của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Lực lượng CSGT Hà Nội theo dõi, điều tiết toàn thành phố qua gần 2.000 camera AI vào đêm 30/12/2025.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, duy trì hoạt động vận tải thông suốt, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Dương lịch năm 2026, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, nhất là vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu.

Đồng thời khắc phục, hạn chế các hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, phòng ngừa tai nạn giao thông dịp Tết.

Thủ tướng giao ngành Xây dựng chỉ đạo các Sở Xây dựng tỉnh, thành phố phối hợp lực lượng chức năng của ngành Công an và chính quyền địa phương duy trì kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định.

"Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe kiên quyết không đưa phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn vào kinh doanh vận tải, chú trọng phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ nơi xuất bến và phải chịu trách nhiệm nếu để hoạt động vận tải phức tạp hoặc xảy ra các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ hoạt động vận tải gây ra", công điện nêu rõ.

Ngành Y tế và các địa phương bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư y tế, năng lực cấp cứu y tế, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có lưu lượng giao thông cao để giảm thiểu thiệt hại về người do tai nạn giao thông.

Về phía ngành Công an, người đứng đầu Chính phủ lưu ý tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; chú trọng kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, điều kiện an toàn phương tiện và người điều khiển; lưu ý tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cả trên các tuyến đường mới đưa vào sử dụng.

Thủ tướng yêu cầu chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh vận tải, an toàn giao thông; các thông tin hỗ trợ hướng dẫn Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Tết; kiên trì tuyên truyền đến đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải và người dân về thực hiện các quy tắc giao thông an toàn "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; "Không sử dụng điện thoại khi lái xe"; "Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô", "Tuân thủ quy định về tốc độ"...

Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang qua đường sắt, đường thuỷ nội địa, các tuyến giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, các khu vực tổ chức các sự kiện, lễ hội.