Trình Thủ tướng đề án Trung tâm xử lý vi phạm, điều hành giao thông trước 4/2026

(VTC News) -

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 12748 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội.

Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Công an về chủ trương xây dựng Đề án. Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án để trình Thủ tướng trước ngày 31/3/2026.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý cần đánh giá, rà soát các cơ sở dữ liệu đã và đang được triển khai theo các đề án khác nhau tại Bộ Công an và các địa phương (trong đó có Đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính theo Quyết định số 165 của Thủ tướng), lồng ghép vào Đề án này, bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lắp, lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

Trước đó, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự, ứng dụng công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính, Thủ tướng phê duyệt Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính" tại Quyết định số 165 ngày 3/2/2021.

Mục tiêu của Đề án là nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy Cục Cảnh sát giao thông, bảo đảm việc kết nối các hệ thống camera của các đơn vị trong và ngoài ngành Công an; hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM; xây dựng mô hình Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông cho Công an các địa phương áp dụng thống nhất trên toàn quốc...