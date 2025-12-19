Cảnh giao thông hỗn loạn tại nút giao chưa được lắp camera AI ở Hà Nội
(VTC News) -
Vốn là “điểm đen” về ùn tắc và tai nạn nhưng nút giao gần Bến xe Nước Ngầm vẫn chưa lắp camera AI, khiến tình trạng xe băng qua đường, cắt mặt ô tô diễn ra phổ biến.
Video: Phớt lờ biển cấm, dòng xe liều lĩnh cắt mặt ô tô tải tại nút giao gần Bến xe Nước Ngầm
Đường Hoàng Liệt kết nối với nút giao này được lắp đặt biển cấm rẽ trái sang hướng Giải Phóng và cấm đi thẳng, các phương tiện buộc phải rẽ phải theo hướng Ngọc Hồi để di chuyển đến các tuyến đường khác.
Tuy nhiên, bất chấp biển cấm, người dân vẫn liều mình lao qua dòng xe dày đặc, đối mặt hiểm nguy.
Loạt tài xế liều lĩnh lái xe máy lao qua trước đầu xe tải đang lưu thông.
Nhiều tài xế xe ôm ngang nhiên đi ngược chiều tại khu vực chưa được lắp đặt “mắt thần” AI.