Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng với 2 sĩ quan Quân đội

(VTC News) -

Chiều 19/12, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với 2 sĩ quan cấp cao Quân đội.

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và ông Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm đối với ông Đỗ Xuân Tụng và ông Đỗ Văn Bảnh. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước đề nghị 2 sĩ quan vừa được thăng quân hàm cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Học viện Quốc phòng tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chủ tịch nước lưu ý, phải bảo đảm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, giữ vững phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.