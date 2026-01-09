Rộ tin Nga dùng tên lửa mới nhất tấn công mục tiêu ở Ukraine

(VTC News) -

Các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng Nga tấn công một mục tiêu ở vùng Lvov bằng vũ khí đạn đạo mới nhất của mình.

Một video chưa được xác minh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy vụ tấn công bằng tên lửa siêu thanh Oreshnik của Nga nghi xảy ra ở miền tây Ukraine.

Đoạn phim camera giám sát được RIA Novosti chia sẻ hôm 9/1 cho thấy các vật thể sáng rực rơi xuống vùng Lvov của Ukraine, giáp với Ba Lan. Các quan chức Nga chưa xác nhận vụ tấn công.

Thị trưởng Lvov, Andrey Sadovoy, cho biết “một phần cơ sở hạ tầng quan trọng” đã bị tấn công.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai Moskva sử dụng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mới nhất của mình ở Ukraine.

Vào tháng 11/2024, Nga bắn tên lửa Oreshnik vào nhà máy vũ khí ở Dnepr trong cái mà Moskva gọi là “cuộc thử nghiệm chiến đấu” thành công.

Trong khi đó, Ukraine cùng ngày 9/1 được cho là đã phóng tên lửa tấn công thành phố Belgorod, gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng. Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov nói: "Lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng tên lửa tấn công Belgorod. Theo thông tin ban đầu, chưa có thương vong. Một cơ sở hạ tầng bị hư hại đáng kể. Tất cả các dịch vụ khẩn cấp đang hoạt động trên mặt đất. Thông tin về hậu quả đang được làm rõ".

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, và con rể của ông Trump, Jared Kushner, vừa thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ dành cho Ukraine với đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về hợp tác kinh tế với các nước ngoài, Kirill Dmitriev.

Cuộc đàm phán diễn ra tại Paris hôm 7/1, một ngày sau cuộc họp của "Liên minh các nước sẵn sàng" về giải quyết vấn đề Ukraine. Ông Witkoff và ông Kushner cũng tham gia cuộc họp đó.

Theo báo cáo, sau khi đạt được thỏa thuận với Ukraine về gần như tất cả các yếu tố chính của đề xuất hòa bình, Nhà Trắng hiện đang tìm kiếm "phản hồi rõ ràng" từ ông Putin.

Kể từ giữa tháng 11/2025, Mỹ đã thúc đẩy kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine. Gần nhất, ông Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Mar-a-Lago ở Florida. Ông Trump nói rằng châu Âu sẽ đảm nhận phần lớn các đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng Mỹ chắc chắn sẽ hỗ trợ việc này. Ông Zelensky khẳng định rằng các đảm bảo an ninh giữa Mỹ và Ukraine đã được nhất trí 100%.