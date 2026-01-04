Diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày 4/1: Nga bắn hạ 103 UAV Ukraine trong 8 giờ

(VTC News) -

Cập nhật tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/1: Nga tuyên bố bắn hạ 103 UAV của Ukraine; triển vọng thỏa thuận hòa bình có thể xuất hiện vai trò của châu Âu; Tổng thống Volodymyr Zelensky bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng mới.

Nga tuyên bố bắn hạ 103 UAV của Ukraine trong chưa đầy 8 giờ

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã phá hủy tổng cộng 103 máy bay không người lái (UAV) cánh cố định của Ukraine trong chưa đầy 8 giờ, từ 16h đến 23h30 ngày 3/1 theo giờ Moskva (tức 13h–20h30 GMT).

Theo thông cáo phát đi ngày 4/1, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 44 UAV trên vùng Bryansk; 18 UAV tại mỗi vùng Kaluga và Moskva; 5 UAV trên vùng Tula; 4 UAV tại mỗi khu vực Oryol, bán đảo Crimea và vùng biển Azov; 3 UAV ở vùng Rostov; và 1 UAV tại mỗi vùng Kursk, Tver cùng khu vực Krasnodar.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định toàn bộ số UAV này đã bị đánh chặn và tiêu diệt bằng các hệ thống phòng không trực chiến.

Nga tuyên bố bắn hạ 103 UAV của Ukraine (Ảnh minh họa)

Ông Zelensky: Thỏa thuận hòa bình phải có sự hiện diện quân sự của Anh, Pháp

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/1 nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận bảo đảm an ninh nào trong tương lai dành cho Ukraine cũng cần có sự hiện diện thực tế của lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này, trong đó Anh và Pháp được xem là các đối tác then chốt.

Phát biểu sau cuộc họp tại Kiev với các cố vấn của lãnh đạo phương Tây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các bên vẫn đang xây dựng dự thảo thỏa thuận bảo đảm an ninh nhằm chấm dứt xung đột với Nga, song hiện chưa có văn bản cuối cùng. Tuy nhiên, ông khẳng định yếu tố quân sự là điều kiện bắt buộc trong bất kỳ gói hòa bình nào.

Theo ông Zelensky, không phải tất cả các quốc gia trong “Liên minh sẵn sàng hành động” đều sẵn sàng triển khai lực lượng, song sự hiện diện quân sự vẫn là yếu tố cốt lõi quyết định tính hiệu quả và sự tồn tại của liên minh. Ông nhấn mạnh Anh và Pháp, với vai trò đồng chủ tịch, bắt buộc phải có lực lượng hiện diện tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng lưu ý rằng việc triển khai lực lượng còn phụ thuộc vào quá trình phê chuẩn của quốc hội các nước đối tác, do yêu cầu hiến pháp tại nhiều quốc gia châu Âu.

Những cuộc thảo luận này diễn ra sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida).

Hai bên đã trao đổi về dự thảo thỏa thuận bảo đảm an ninh và kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Dù Tổng thống Trump cho rằng các cuộc đàm phán đang ở “giai đoạn cuối”, các cuộc gặp đến nay vẫn chưa tạo ra bước đột phá đáng kể.

Ông Zelensky bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tổng thống

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo bổ nhiệm ông Sergiy Kyslytsya, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng thống.

Theo ông Zelensky, ông đã có cuộc trao đổi với ông Kyslytsya về việc tăng cường điều phối công tác đối ngoại trong Văn phòng Tổng thống, đặc biệt là liên lạc với các đối tác quốc tế ở cấp cao nhất. Nhiệm vụ trọng tâm của ông Kyslytsya sẽ là thúc đẩy hợp tác song phương và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao.

Tổng thống Ukraine cho biết ông Kyslytsya sẽ giữ chức Phó chánh Văn phòng Tổng thống thứ nhất và tiếp tục tham gia trực tiếp vào các tiến trình đàm phán.

Ông Kyslytsya là một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ thường trực của Ukraine tại Liên hợp quốc. Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Kiev đang đẩy mạnh hoạt động ngoại giao giữa các cuộc đàm phán hòa bình và an ninh với các đối tác quốc tế.