Ukraine đàm phán với 15 nước đồng minh tại Kiev

(VTC News) -

Tờ AFP dẫn lời nguồn cho biết Ukraine sẽ tổ chức cuộc đàm phán quan trọng với các cố vấn an ninh vào ngày 3/1. Trong khi đó, Kiev khẳng định cuộc đàm phán đang tiến gần đến một thỏa thuận, còn Nga tuyên bố cuộc tấn công vào dịp năm mới đã phá hỏng những nỗ lực này.

Nhà lãnh đạo của "Liên minh Tự nguyện” cũng dự kiến ​​họp riêng tại Pháp ngay sau khi cuộc đàm phán ngày 3/1 kết thúc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Nỗ lực hòa giải mới nhất diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu đêm giao thừa rằng kế hoạch do Mỹ làm trung gian hoàn tất. “Đã sẵn sàng 90%”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh và cảnh báo vẫn còn vấn đề quan trọng về lãnh thổ cần giải quyết.

Hiện tại, Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine và gần như thực hiện hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa cùng máy bay không người lái hàng ngày vào đất nước này khiến hàng nghìn thường dân thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời.

Kiev cũng nhiều lần tuyên bố Nga không quan tâm đến hòa bình và đang cố tình phá hoại nỗ lực ngoại giao nhằm giành quyền kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine. Theo phân tích của AFP, năm 2025 Nga kiểm soát nhiều khu vực nhất của Ukraine kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Trong khi đó, Moskva cáo buộc Ukraine thực hiện "cuộc tấn công khủng bố" và "cố tình phá hoại" giải pháp hòa bình tại khách sạn ở Kherson. Vụ việc khiến 28 người thiệt mạng khi đang ăn mừng năm mới.

Ukraine cũng cảnh báo về "hậu quả", nhưng cho biết vụ tấn công nhắm vào cuộc tập hợp quân sự không cho phép dân thường vào. Hãng tin AFP chưa thể xác minh tính chính xác của hai nguồn thông tin này.

Theo kế hoạch hiện tại do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự, Ukraine sẽ nhượng lại một phần khu vực Donbas phía đông và đồng ý không gia nhập NATO. Tuần trước, ông Zelensky cũng tuyên bố Ukraine giành được một số nhượng bộ, đáng chú ý nhất là việc loại bỏ điều khoản công nhận lãnh thổ Nga thuộc về Nga đối với những vùng đất bị quân đội Moskva kiểm soát.