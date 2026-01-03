Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/1: Ukraine sắp có Bộ trưởng Quốc phòng

(VTC News) -

Ukraine bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới

Hôm 2/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất bổ nhiệm Phó Thủ tướng thứ nhất Mykhailo Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của đất nước, đồng thời ca ngợi khả năng của ông trong việc phát triển máy bay không người lái (UAV) và số hóa cần thiết cho quốc phòng của đất nước.

Ông Fedorov từng giữ chức Bộ trưởng Chuyển đổi số từ năm 2019 và được xem là một gương mặt tương đối mới trên chính trường Ukraine. Ông Fedorov sẽ thay thế ông Denys Shmyhal và việc bổ nhiệm cần được Quốc hội phê chuẩn.

Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine Mykhailo Fedorov. (Ảnh: Reuters)

“Ông Mykhailo đang tham gia sâu vào sáng kiến ​​‘đường dây máy bay không người lái’ và làm việc rất hiệu quả trong việc số hóa dịch vụ và quy trình nhà nước. Cùng với toàn thể quân nhân, bộ chỉ huy quân sự, các nhà sản xuất vũ khí quốc gia và đối tác của Ukraine, chúng ta phải thực hiện những thay đổi trong lĩnh vực quốc phòng để thực sự giúp ích cho đất nước", ông Zelensky nói.

Theo Thủ tướng Ukraine, Bộ Quốc phòng đạt được nhiều kết quả tốt dưới thời ông Shmyhal và ông ấy hiện đang được đề nghị bổ nhiệm chức vụ mới trong chính phủ.

Trước đó, ông Zelensky cũng bổ nhiệm ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), làm Chánh Văn phòng Tổng thống, thay cho ông Yermak, người bị miễn nhiệm hồi tháng 11/2025.

Thông tin được ông Zelensky công bố trên mạng xã hội X và cho biết ông có cuộc gặp với ông Budanov để đề nghị ông đảm nhiệm cương vị mới. Trong thông báo quyết định bổ nhiệm, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần tập trung cao độ vào vấn đề an ninh, phát triển lực lượng quốc phòng và tiến trình đàm phán hòa bình.

Nga kiểm soát 9 cộng đồng dân cư trong chiến dịch kéo dài một tuần ở Ukraine

Theo hãng thông tấn TASS, quân đội Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát 9 cộng đồng dân cư ở thành phố Kharkov và Zaporozhye cùng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) trong chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài một tuần từ ngày 27/12 đến ngày 2/1 tại Ukraine.

"Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Tây hoàn thành kế hoạch kiểm soát các khu dân cư Dibrova ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Boguslavka ở thành phố Kharkov thông qua hoạt động tác chiến. Trong tuần, đơn vị thuộc Cụm tác chiến Trung tâm cũng kiểm soát khu dân cư Dimitrov, Rodinskoye, Artyomovka và Volnoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk", Bộ Quốc phòng Nga thông tin trong một tuyên bố.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ thêm: "Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Đông tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của địch và giải phóng khu định cư Gulyaipole ở vùng Zaporozhye bằng chiến dịch quyết định. Trong khi đó, đơn vị thuộc Cụm tác chiến Dnepr giải phóng khu định cư Stepnogorsk và Lukyanovskoye ở vùng Zaporozhye".

Tổng thư ký Liên hợp quốc 'quan ngại' về các cuộc tập kích ở Ukraine

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại trước thông tin về vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào thường dân đang ăn mừng đêm giao thừa ở vùng Kherson, người phát ngôn của ông, Stephane Dujarric nói với hãng thông tấn RIA Novosti. Vụ tấn công xảy ra ngay trước nửa đêm ngày 31/12 khiến 27 người thiệt mạng.

Theo RT, Ukraine triển khai nhiều UAV tấn công một quán cà phê đông người và một khách sạn, gây ra vụ hỏa hoạn lớn. Ít nhất một trong số các UAV mang theo hỗn hợp chất gây cháy. Theo Ủy ban Điều tra Nga, hai trẻ em nằm trong số nạn nhân thiệt mạng.

“Tổng thư ký vô cùng lo ngại về số lượng thương vong dân thường ngày càng tăng và sự tàn phá cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu. Những cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự bị cấm theo luật quốc tế. Bất kể chúng xảy ra ở đâu, chúng đều không thể chấp nhận được và cần phải chấm dứt", ông Dujarric nhấn mạnh.

Liên hợp quốc không thể bình luận về chi tiết cụ thể của vụ việc, vì đại diện của họ không được tiếp cận hiện trường. Hôm 2/1, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc cũng kêu gọi thực hiện cuộc “điều tra khách quan” về vụ việc.