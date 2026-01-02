Diễn biến chiến sự Nga–Ukraine đầu năm 2026: Hai bên tố nhau tấn công mục tiêu dân sự

(VTC News) -

Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trực tiếp giám sát các cuộc đàm phán cường độ cao giữa các bên. Cả Moskva và Kiev đều cho rằng đối phương đang tìm cách tác động đến quan điểm của ông Trump và định hình kết quả tiến trình thương lượng.

Nga và Ukraine tố nhau tấn công dân thường

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga mở loạt tấn công bằng máy bay không người lái ngay trong đêm giao thừa.

“Nga cố tình mang xung đột đến Ukraine. Hơn 200 UAV tấn công được phóng trong đêm”, ông viết trên Telegram, nói rằng hạ tầng năng lượng tại bảy khu vực trên cả nước đã trở thành mục tiêu của đợt tấn công này.

Theo ông Zelensky, các đợt tấn công của Nga trong kỳ nghỉ lễ cho thấy Ukraine không thể trì hoãn việc tiếp nhận thêm các hệ thống phòng không. Ông nói các đồng minh phương Tây đều nắm rõ những loại trang thiết bị mà Kiev đang thiếu và bày tỏ kỳ vọng các thỏa thuận với Mỹ vào cuối tháng 12 sẽ được triển khai đúng tiến độ.

Ở chiều ngược lại, Nga cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tập kích bằng UAV khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, tại một khách sạn và quán cà phê ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng UAV mà Nga cáo buộc Ukraine thực hiện, nhằm vào một khách sạn và quán cà phê tại làng Khorly, vùng Kherson do Nga kiểm soát, ngày 1/1/2026. (Ảnh: Vladimir Saldo/Telegram/Handout qua Reuters)

Quân đội Ukraine khẳng định các đòn tấn công của họ chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự và năng lượng, đồng thời cáo buộc Nga gây thương vong cho dân thường khi không kích vào các thành phố của Ukraine. Tuy nhiên, Kiev không đưa ra bình luận cụ thể về thông tin liên quan đến vụ tấn công khách sạn ở Kherson.

Thông điệp năm mới từ Moskva và Kiev

Trong bài phát biểu truyền hình chào năm mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi tinh thần binh sĩ đang tham chiến tại Ukraine, khẳng định ông tin tưởng vào họ và vào chiến thắng trong cuộc chiến mà Moskva mô tả là một phần của cuộc đối đầu mang tính sinh tử với phương Tây.

Xuất hiện trong chiếc áo khoác đen, ông Putin nhấn mạnh “sứ mệnh lịch sử” của Nga và sự đoàn kết của người dân, cho rằng đây là yếu tố bảo đảm chủ quyền và an ninh của Tổ quốc. Ông đặc biệt tri ân các binh sĩ đang chiến đấu tại Ukraine, gọi họ là những người hùng.

“Vào đêm giao thừa này, hàng triệu người dân trên khắp nước Nga đang ở bên các bạn”, ông nói. “Họ nghĩ về các bạn, đồng cảm với các bạn, đặt hy vọng vào các bạn. Chúng tôi tin tưởng các bạn và tin tưởng vào chiến thắng của chúng ta”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát thông điệp thường niên chào năm mới trên truyền hình tại Moskva, Nga ngày 31/12/2025. (Ảnh: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool qua Reuters)

Bài phát biểu của ông Putin được phát sóng đầu tiên tại vùng Viễn Đông của Nga, trùng thời điểm Moskva công bố đoạn video mà họ cho là ghi cảnh một UAV bị bắn hạ, nhằm củng cố cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công dinh thự của Tổng thống Nga trước đó. Kiev gọi đây là thông tin bịa đặt nhằm phá hoại các nỗ lực đàm phán hòa bình.

Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong thông điệp năm mới gửi tới người dân, khẳng định Kiev muốn giao tranh chấm dứt, nhưng không phải bằng mọi giá, và sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận hòa bình “yếu kém” nào chỉ khiến xung đột kéo dài.

Phát biểu từ văn phòng làm việc, phía sau là cây thông Noel, ông Zelensky thừa nhận người dân Ukraine đã kiệt quệ sau gần bốn năm giao tranh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đất nước này không chấp nhận đầu hàng.

“Ukraine muốn gì? Hòa bình? Có. Bằng mọi giá? Không. Chúng tôi muốn chấm dứt giao tranh, nhưng không phải bằng cách chấm dứt Ukraine”, ông nói trong bài phát biểu dài 21 phút phát đi ngay trước thời khắc giao thừa.

Tổng thống Zelensky phát biểu trong thông điệp năm mới gửi tới người dân.

Ông Zelensky cho rằng mọi chữ ký đặt dưới những thỏa thuận “yếu kém” sẽ chỉ tiếp tay cho chiến sự tiếp diễn. Theo ông, các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt trong những tuần gần đây, bao gồm cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Florida, đã đưa thỏa thuận hòa bình tiến rất gần tới sự hoàn tất.

“Một thỏa thuận hòa bình đã sẵn sàng 90%. 10% còn lại sẽ quyết định số phận của hòa bình, số phận của Ukraine và châu Âu, cũng như cách con người sẽ sống”, ông nhấn mạnh.