Siết chặt thi ngoại ngữ 6 bậc: Phải công khai đề án 60 ngày trước kỳ thi

(VTC News) -

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt, với nhiều yêu cầu mới về minh bạch, trách nhiệm và điều kiện tổ chức thi.

Theo thông tư, các đơn vị tổ chức thi phải xây dựng đề án tổ chức thi theo mẫu quy định và công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị tối thiểu 60 ngày trước khi tổ chức kỳ thi. Trước khi công khai, đề án phải được gửi về Bộ (qua Cục Quản lý chất lượng) để phục vụ công tác quản lý và công bố danh sách đơn vị đủ điều kiện.

Đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm toàn diện về mọi khâu trước, trong và sau kỳ thi; phải lưu trữ đầy đủ hồ sơ (lưu trữ vĩnh viễn danh sách thí sinh dự thi, bảng điểm chi tiết, danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ), dữ liệu bài thi, dữ liệu camera giám sát phòng thi, phòng chấm thi và các tài liệu liên quan theo quy định. Định kỳ hằng năm, đơn vị phải báo cáo kết quả tổ chức thi về Bộ.

Từ 15/4, thi ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc phải công khai đề án trước 60 ngày. (Ảnh minh họa)

Thông tư cũng quy định rõ tiêu chuẩn đối với đơn vị tổ chức thi năng lực ngoại ngữ 6 bậc và thi năng lực tiếng Việt nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch, an ninh, an toàn và chất lượng kỳ thi. Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, Bộ có thể xem xét tạm dừng tổ chức thi cho đến khi khắc phục.

Thông tư cũng quy định việc tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu của công tác tổ chức thi ngoại ngữ và tiếng Việt; đưa ra các giải pháp tổ chức thi bảo đảm an toàn, khách quan, công bằng và nghiêm túc; phân công rõ trách nhiệm các bộ phận tham gia tổ chức thi; bảo mật đề thi trước, trong và sau các đợt tổ chức thi.

Đáng chú ý, các đơn vị được phép liên kết tổ chức thi, kể cả ở nước ngoài, nhưng đơn vị liên kết không được cấp chứng chỉ. Việc liên kết phải bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự và tuân thủ pháp luật nước sở tại (nếu tổ chức ở nước ngoài).

Đồng thời, Thông tư khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở giáo dục Việt Nam thành lập phân hiệu, mở văn phòng đại diện hoặc triển khai chương trình giáo dục ở nước ngoài; đẩy mạnh hợp tác, mở rộng giảng dạy tiếng Việt, lan tỏa các giá trị văn hóa, truyền thống Việt Nam tại nước ngoài, nhất là trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, đồng thời thay thế các quy định trước đây về thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam và thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài. Các đơn vị đang tổ chức thi theo quy định cũ được tiếp tục thực hiện trong thời gian chuyển tiếp theo lộ trình nêu tại thông tư.

Theo Bộ GD&ĐT, những thay đổi này nhằm nâng cao chất lượng khảo thí, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và hội nhập của người học trong bối cảnh mới.