Anh em song sinh ở Hải Phòng cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ

(VTC News) -

Trước giờ lên đường nhập ngũ, hai anh em song sinh Phạm Huy Hùng và Phạm Huy Mạnh (sinh ngày 1/7/2007, trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) không giấu được sự hồi hộp mỗi khi có khách đến thăm.

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ 29 đường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) luôn rộn ràng bởi sự quan tâm của các cơ quan, đoàn thể, bạn bè và bà con lối xóm đến chúc mừng, động viên hai tân binh trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân.

Đại diện Ban chỉ huy quân sự địa phương, tổ dân phố đến chúc mừng, động viên hai thanh niên chuẩn bị lên đường tòng quân.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, ông Phạm Vũ Hải (SN 1975, bố của hai tân binh) cho biết, do điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng ông phải vào miền Nam lao động. Hùng, Mạnh và chị gái ở nhà sống cùng bác ruột, tự lo việc học hành và đi làm thêm phụ giúp gia đình.

Sau 3 năm vừa học văn hóa, vừa học nghề, năm 2025, hai anh em tốt nghiệp THPT và nhận bằng trung cấp nghề cơ khí ô tô. Các em cũng nộp hồ sơ và trúng tuyển vào một số trường đại học tại Hải Phòng.

Trong thời gian chờ nhập học, Hùng và Mạnh đi làm thêm để có kinh phí trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi địa phương phát động tuyển quân, cả hai đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn.

Theo ông Hải, nếu tiếp tục theo học đại học, gia đình sẽ thêm gánh nặng kinh tế. Bên cạnh đó, với tấm bằng trung cấp cơ khí ô tô, hai anh em hy vọng có thể được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn và có cơ hội phục vụ lâu dài trong quân đội.

Trong môi trường quân ngũ, cặp song sinh mong muốn được rèn luyện để trưởng thành hơn.

Những ngày cận kề nhập ngũ, cảm xúc trong gia đình càng đong đầy. Tân binh Phạm Huy Mạnh chia sẻ, cả hai anh em vừa hồi hộp, vừa lưu luyến. Có đêm Mạnh trằn trọc đến 3h sáng mới chợp mắt. Trong khi đó, Hùng cố gắng ngủ sớm, làm nhiều việc để thời gian trôi nhanh hơn, sớm đến ngày khoác lên mình màu áo lính.

“Hai anh em chỉ mong được nhập ngũ cùng một đơn vị để có thể hỗ trợ nhau, cùng rèn luyện và trưởng thành. Khi đã xác định vào môi trường quân đội, chúng em không sợ khó, sợ khổ, chỉ mong được học tập, rèn luyện tốt. Nếu được đơn vị tạo điều kiện, chúng em sẵn sàng phục vụ lâu dài trong quân đội”, Mạnh bộc bạch.

Bà Đinh Thị Dương, mẹ của hai tân binh, cho biết gia đình rất bất ngờ khi các con chủ động viết đơn tình nguyện.

“Mấy ngày nay, các con chỉ mong vợ chồng tôi có thời gian thì về thăm, động viên 2 con chứ không nhắn nhủ gì nhiều. Hai cháu ngoan lắm, cả khu phố đều quý mến. Trong thời gian chờ nhập ngũ, các cháu vẫn tranh thủ đi làm thêm để có tiền chi tiêu và phụ giúp gia đình”, bà Dương chia sẻ.

Hai tân binh kiểm tra lại quân tư trang chuẩn bị cho ngày lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dù không tránh khỏi nỗi buồn khi con lên đường, ông Phạm Vũ Hải vẫn đặt nhiều kỳ vọng: “Bước đầu vợ chồng tôi cũng buồn, nhưng mong các con được rèn luyện trong môi trường kỷ luật để trưởng thành, bản lĩnh hơn”.

Bà Hoàng Thị Hạnh, Tổ trưởng Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ 1 (phường Hoàng Văn Thụ), nhận xét Hùng và Mạnh là những thanh niên ngoan ngoãn, không điều tiếng, luôn chăm chỉ học tập và làm thêm phụ giúp gia đình.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự phường Hồng Bàng, năm 2026 địa phương có 85 tân binh lên đường nhập ngũ. Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trao tặng mỗi trường hợp 2 triệu đồng; UBND TP Hải Phòng hỗ trợ thêm 10 triệu đồng cho mỗi tân binh. Đây là sự động viên kịp thời của thành phố đối với thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự hằng năm.