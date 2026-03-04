Tân binh bịn rịn chia tay bạn gái, hẹn tổ chức đám cưới sau 2 năm quân ngũ

Đặng Ni La cùng người thân có mặt tiễn tân binh Đào Duy Bình (SN 2007, ở Phú Xuyên) lên đường nhập ngũ. Trước khi Bình bước qua “cổng vinh quang”, hai người trao nhau cái ôm vội. Ni La cho biết cô tự hào khi bạn trai khoác áo lính, tin anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cặp đôi hẹn ngày Bình trở về sau 2 năm quân ngũ sẽ tổ chức đám cưới.