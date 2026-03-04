+
++
Các nước vùng Vịnh tiến thoái lưỡng nan sau đòn tập kích của Iran
(VTC News) -
Các đòn tập kích tên lửa của Iran vào các nước vùng Vịnh không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn đẩy các quốc gia khu vực vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Hồng Thắm
Tin mới
Xe tải tông xe máy điện, hai bà cháu thương vong
12:27 04/03/2026
Tin nóng
Học giả nhiều nước phân tích chiến lược 'đốt cháy tất cả' và mối nguy của Iran
12:25 04/03/2026
Tư liệu
Nữ đô vật bị quấy rối sau trận đấu tại hội vật làng Quậy
12:08 04/03/2026
Hậu trường
Iran phóng 'mưa tên lửa' vào Israel, Mỹ họp khẩn đẩy nhanh sản xuất vũ khí
12:08 04/03/2026
Thời sự quốc tế
Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa, động viên tân binh tỉnh Cao Bằng
12:07 04/03/2026
Tin nóng
Nghệ An tinh gọn bộ máy, kiện toàn loạt Ban Quản lý dự án
11:56 04/03/2026
Tin nhanh 24h
Xã Mỹ Đức: Tập trung thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân
11:53 04/03/2026
Tin nóng
TP.HCM dự kiến trình HĐND thông qua Đề án kiểm soát khí thải trong quý 2
11:49 04/03/2026
Chuyển đổi xanh
Quảng Ninh yêu cầu rà soát sau sự cố cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long
11:49 04/03/2026
Tin nóng
Mỹ điều oanh tạc cơ chiến lược B-1, B-2 tung đòn tập kích Iran
11:47 04/03/2026
Thời sự quốc tế
Tân binh bịn rịn chia tay bạn gái, hẹn tổ chức đám cưới sau 2 năm quân ngũ
11:46 04/03/2026
Tin nóng
Giá xăng dầu trong nước dự báo tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày mai
11:45 04/03/2026
Thị trường
Cuộc hội ngộ bất ngờ của 3 NSƯT tên Linh nổi tiếng
11:42 04/03/2026
Phim
Thông điệp CEO VinCons khi dồn lực cho dự án lớn trong lịch sử ngành xây dựng
11:40 04/03/2026
Bất động sản
Siết chặt thi ngoại ngữ 6 bậc: Phải công khai đề án 60 ngày trước kỳ thi
11:39 04/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Minh Nghĩa qua đời
11:30 04/03/2026
Bóng đá Việt Nam
Làng người khổng lồ ở Ninh Bình
11:30 04/03/2026
Chuyện bốn phương
Anh em song sinh ở Hải Phòng cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ
11:28 04/03/2026
Tin nóng
Nụ cười tân binh ngày nhập ngũ
11:19 04/03/2026
Đời sống
Kinh tế 2 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực
11:18 04/03/2026
Đầu Tư
Lật tàu cá chở 7 người ở cửa biển Nhật Lệ, 1 ngư dân tử vong
11:17 04/03/2026
Tin nóng
Iran sở hữu vũ khí nào trong xung đột với Mỹ và Israel?
11:15 04/03/2026
VTC NEWS TV
Mua VinFast VF 6 chỉ 0 đồng trả trước, 0 đồng sạc pin, lãi suất cố định 7%/năm
11:12 04/03/2026
Xe điện
VNeID đạt hơn 500 triệu lượt truy cập, dữ liệu dân cư phát huy hiệu quả
11:09 04/03/2026
Chuyển đổi số
Chàng trai kiếm được 600 triệu đồng dịp Tết nhờ dịch vụ cho mèo ăn
11:08 04/03/2026
Chuyện bốn phương
Đại tướng Phan Văn Giang nói tiếng dân tộc Tày động viên tân binh
10:58 04/03/2026
VTC NEWS TV
Ông Medvedev: Chiến dịch của Mỹ nguy cơ châm ngòi Thế chiến III
10:52 04/03/2026
VTC NEWS TV
Xe tải lùi ẩu, cán tử vong cụ ông 90 tuổi
10:52 04/03/2026
Tin nóng
Vì sao Thủ tướng Israel lại dán kín camera điện thoại?
10:47 04/03/2026
Thủ thuật
TP.HCM quy định việc tổ chức sự kiện tại đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ
10:45 04/03/2026
Đời sống