Xã Mỹ Đức: Tập trung thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân

(VTC News) -

Chiều 3/3, tại Nhà văn hóa thôn Trinh Tiết, xã Mỹ Đức, Hà Nội, các ứng cử viên đại biểu HĐND xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc tổ bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 3 xã Mỹ Đức.

Theo Ủy ban Bầu cử xã Mỹ Đức, đơn vị bầu cử số 3, xã Mỹ Đức gồm ba thôn: Hà Xá, Trinh Tiết và Thượng Tiết, có tổng số 08 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã Mỹ Đức khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có 5 đại biểu HĐND xã được bầu.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt của 8 ứng cử viên đại biểu HĐND xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc tổ bầu cử số 3 gồm: Ông Nguyễn Quang Đường (SN 1971), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức; ông Phạm Trọng Của (SN 1977), Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức; ông Phạm Đức Ngọc (SN 1981), Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mỹ Đức; ông Nguyễn Văn Bình (SN 1974), Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND xã; ông Nguyễn Văn Thành (SN 1969), Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hà Xá; bà Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1993), giáo viên Trường Mầm non Đại Nghĩa; bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1991), giáo viên Trường Tiểu học Hợp Thanh A; bà Phạm Thị Hiền (SN 1991), giáo viên Trường Mầm non Hợp Thanh.

Cử tri tại hội nghị phát biểu ý kiến.

Trong phần trình bày vận động bầu cử, các ứng cử viên khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cấp có thẩm quyền; đồng thời bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Các ứng cử viên cũng cho biết, nếu trúng cử, sẽ tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng đời sống của người dân xã Mỹ Đức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; tăng cường quản lý đất đai và bảo vệ môi trường; giữ mối liên hệ chặt chẽ, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cấp thẩm quyền.

Danh sách ứng cử viên chính thức tại đơn vị bầu cử số 3 xã Mỹ Đức gồm các thôn: Hà Xá, Thượng Tiết và Trinh Tiết.

Sau khi nghe các ứng viên trình bày chương trình hành động, các cử tri từ các thôn Thượng Tiết, Hà Xá và Trinh Tiết bày tỏ phấn khởi và tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thành công tốt đẹp.

Qua nghe ứng cử viên trình bày, đại diện cử tri đánh giá cao năng lực, đạo đức và chương trình hành động cụ thể của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn, các ứng cử viên khi trúng cử sẽ chú trọng đầu tư giao thông nông thôn, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trên dòng sông Đáy; giải quyết vướng mắc thủ tục đất đai; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và tạo việc làm cho lao động địa phương; sớm quy hoạch hệ thống chợ sau khi thực hiện giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm.

Ông Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức, ứng cử viên HĐND xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 3, trình bày chương trình hành động và thay mặt các ứng tiếp thu ý kiến cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời, khẳng định các ý kiến, kiến nghị của cử tri chính là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động, xác định rõ trách nhiệm, định hướng hoạt động nếu được bầu làm đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức thông tin, các tổ bầu cử của xã cơ bản hoàn thành việc xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm bỏ phiếu; thực hiện công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể được triển khai đồng bộ, bước đầu bảo đảm đúng tiến độ theo quy định.

Xã Mỹ Đức đã thành lập 5 ban bầu cử, ấn định 29 đơn vị bầu cử HĐND xã và xác định 29 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm điều kiện tổ chức bầu cử đúng tiến độ. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho "Ngày hội non sông".