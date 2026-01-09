Nga cảnh báo leo thang quân sự sau khi Mỹ bắt giữ tàu chở dầu

Diễn biến này được cho là có thể lan sang các lĩnh vực khác và gây tác động tiêu cực tới nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thuyết phục Nga chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Nga tại Bắc Đại Tây Dương hôm 7/1 “chỉ có thể dẫn tới leo thang hơn nữa căng thẳng quân sự - chính trị trong khu vực châu Âu - Đại Tây Dương, đồng thời hạ thấp rõ rệt "ngưỡng sử dụng vũ lực" đối với hoạt động hàng hải dân sự".

Hình ảnh trích từ đoạn video do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho thấy tàu tuần duyên Munro của Lực lượng Tuần duyên Mỹ theo sát tàu MV Bella 1 trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương ngày 7/1/2026. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến nay chưa bình luận về vụ việc. Tuy tránh công khai chỉ trích Tổng thống Trump, việc quân đội Mỹ trực tiếp tiến hành bắt giữ tàu chở dầu vẫn được xem là một thách thức mới đối với Điện Kremlin.

Nhiều ý kiến tại Nga cảnh báo rằng động thái của Mỹ có thể tạo tiền lệ để các quốc gia khác tiến hành những biện pháp tương tự.

Theo ông Daniel Fried, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á - Âu dưới thời các Tổng thống George W. Bush và Barack Obama, ngoài các tuyên bố cứng rắn, Nga hiện có rất ít lựa chọn thực chất để đáp trả vụ việc.

Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết tàu hàng Bella 1 đã bị bắt giữ hôm 7/1 vì “vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ". Con tàu này bị Washington theo dõi từ tháng trước sau khi tìm cách né tránh lệnh phong tỏa đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt quanh Venezuela, và sau đó đã đổi tên thành Marinera cũng như treo cờ Nga.

Chính quyền Tổng thống Trump đang thực thi lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Venezuela. Bộ Năng lượng Mỹ khẳng định mọi hoạt động vận chuyển dầu vào và ra khỏi Venezuela chỉ được phép thực hiện thông qua các kênh được phê duyệt, phù hợp với luật pháp Mỹ và lợi ích an ninh quốc gia.

Bộ Ngoại giao Nga nhận định, việc Mỹ bắt giữ tàu trở dầu là một “vi phạm nghiêm trọng” luật hàng hải quốc tế, đồng thời khẳng định con tàu đã được cấp phép treo cờ Nga từ tháng 12. Những lời đe dọa của Mỹ về việc truy tố thủy thủ đoàn “dưới những cái cớ phi lý” bị Moskva coi là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt do Mỹ và một số nước phương Tây đơn phương áp đặt là “bất hợp pháp” và không thể được sử dụng làm căn cứ để bắt giữ tàu thuyền trên vùng biển quốc tế.

“Việc Washington sẵn sàng tạo ra những tình huống khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng, kể cả trong bối cảnh quan hệ Nga – Mỹ vốn đã hết sức căng thẳng và bị phủ bóng bởi những bất đồng kéo dài nhiều năm, là điều đáng tiếc và đáng lo ngại", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Nhà Trắng ngày 8/1 đã từ chối bình luận khi được hỏi về phản ứng trên của phía Nga.