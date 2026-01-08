Ông Trump tiết lộ kế hoạch của Mỹ sau vụ tấn công Venezuela

(VTC News) -

Khi được tờ New York Times hỏi liệu thời gian Mỹ giám sát Venezuela sẽ là 3 tháng, 6 tháng, một năm hay lâu hơn nữa, Tổng thống Donald Trump trả lời: "Tôi nghĩ là lâu hơn nhiều. Chúng ta sẽ tái thiết đất nước này theo cách có lợi nhuận".

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ sử dụng dầu mỏ và chúng ta sẽ lấy dầu mỏ. Chúng ta sẽ làm cho giá dầu giảm và chúng ta sẽ viện trợ tiền cho Venezuela, điều mà họ đang rất cần".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo tờ New York Times, ông Trump lưu ý Mỹ đang "hợp tác rất tốt" với chính phủ của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Trong khi đó, phóng viên đài truyền hình nhà nước Venezuela cho biết Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez chủ trì cuộc họp bàn "kế hoạch giải cứu nguyên thủ quốc gia Venezuela và đệ nhất phu nhân" với sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cùng nhiều thống đốc, nghị sĩ, thị trưởng và quan chức cấp cao.

Tuy nhiên, đài truyền hình quốc gia Venezuela không cung cấp rõ nội dung chi tiết của kế hoạch này. Cuộc họp tổ chức hôm 7/1.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết thêm có ít nhất 100 người thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ hôm 3/1 dẫn đến việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông. Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên về thương vong từ chính phủ Venezuela. Trước đó, nhiều quan chức Cuba thông tin có 32 sĩ quan an ninh Cuba thiệt mạng trong cuộc đột kích.

Trong bài phát biểu, ông Cabello mô tả cuộc đột kích là hành vi phạm tội. "Venezuela là nạn nhân của cuộc tấn công dã man", ông Cabello nói.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, kế hoạch bắt giữ Tổng thống Maduro tại thủ đô Caracas có khoảng 200 binh sĩ Mỹ tham gia. Máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tấn công hệ thống phòng không của Venezuela, mở đường cho Delta Force tiến vào khu nhà ở, nơi ông Maduro và vợ đang ngủ.

Ông Maduro và vợ đã trình diện tòa án liên bang ở New York để nghe cáo trạng và đều bác bỏ các tội danh mà công tố viên Mỹ đưa ra. Sau phiên điều trần, hai người bị đưa trở về nơi tạm giam tại nhà tù Brooklyn. Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra ngày 17/3.