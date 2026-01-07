Mỹ thu giữ tàu chở dầu mang cờ Nga được cho là liên quan đến Venezuela

(VTC News) -

Quân đội và Tuần duyên Mỹ ngày 7/1 thu giữ tàu chở dầu Marinera, được cho là có liên hệ với Venezuela, tại vùng biển Bắc Đại Tây Dương, theo hãng tin Reuters. Con tàu trước đây mang tên Bella-1 và hiện treo cờ Nga.

Tàu chở dầu Bella 1 tại eo biển Singapore. (Ảnh tư liệu: Hakon Rimmereid/Reuters)

"Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), phối hợp với Bộ Quốc phòng, hôm nay đã tịch thu tàu M/V Bella 1 vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Con tàu bị thu giữ tại Bắc Đại Tây Dương theo lệnh của một tòa án liên bang Mỹ, sau khi bị tàu tuần duyên USCGC Munro theo dõi", Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (U.S. European Command) xác nhận vụ việc trên X. Chiến dịch được cho là diễn ra tại vùng biển quốc tế, gần Iceland.

Thông báo của Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (U.S. European Command) về chiến dịch. (Ảnh chụp màn hình: X/U.S. European Command)

Theo CBS News, Mỹ đã theo dõi tàu Marinera từ tháng trước, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép đối với Venezuela. Trước đó, lực lượng Mỹ từng tìm cách chặn tàu tại khu vực Caribe, song con tàu từ chối cho lên kiểm tra. Marinera từng vận chuyển dầu thô của Venezuela và nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ. Ban đầu tàu treo cờ Panama, trước khi chuyển sang đăng ký dưới cờ Nga.

Hai quan chức Mỹ xác nhận một tàu ngầm Nga cùng các tàu hải quân khác đã xuất hiện ở khu vực lân cận để hộ tống Marinera khi Mỹ theo dõi con tàu. Theo Hồ sơ Đăng kiểm Hàng hải Nga, Marinera được đăng ký xuất cảng từ Sochi, thành phố ven Biển Đen. The New York Times cho biết Nga đã đề nghị Mỹ chấm dứt các nỗ lực ngăn chặn con tàu, song Washington vẫn tiếp tục chiến dịch.

Các quan chức am hiểu kế hoạch cho biết Mỹ ưu tiên thu giữ con tàu thay vì đánh chìm, nhằm hạn chế rủi ro leo thang căng thẳng. Cách tiếp cận này tương tự vụ thu giữ tàu chở dầu The Skipper treo cờ Guyana hồi tháng trước, khi Thủy quân lục chiến và lực lượng đặc nhiệm Mỹ phối hợp với Tuần duyên bắt giữ tàu sau khi rời cảng Venezuela.

Theo CBS News, Marinera và The Skipper là một phần của “đội tàu bóng tối”, thuật ngữ dùng để chỉ các tàu vận chuyển dầu từ những quốc gia đang bị trừng phạt như Nga, Iran và Venezuela.

Diễn biến trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Mỹ tiến hành cuộc đột kích tại Caracas và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.