Ông Trump lệnh 'phong tỏa toàn diện' tàu dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela

Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về động thái này trong bài đăng trên Truth Social ngày 16/12 (giờ địa phương). Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả đó là "cuộc phong tỏa toàn diện và triệt để đối với tất cả tàu chở dầu bị trừng phạt đi vào và ra khỏi Venezuela".

“Venezuela đang bị bao vây bởi hạm đội lớn nhất trong lịch sử Nam Mỹ. Hạm đội này sẽ càng lớn mạnh hơn và cú sốc mà họ phải hứng chịu là điều chưa từng thấy trước đây, cho đến khi họ trả lại cho Mỹ tất cả dầu mỏ, đất đai và tài sản khác mà họ đã từng "đánh cắp" từ chúng ta”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thông báo này được đưa ra sau vụ Mỹ bắt giữ tàu chở dầu lớn ngoài khơi bờ biển Venezuela. Đây được xem là hành động quân sự trực tiếp hiếm hoi nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela.

Hiện tại, Bộ Thông tin truyền thông Venezuela - cơ quan xử lý câu hỏi của báo chí đặt ra cho chính quyền Venezuela, chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận.

Hôm 11/12, Mỹ cũng bắt một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela và khẳng định có lý do rất chính đáng để làm điều này. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho rằng con tàu thuộc "mạng lưới vận chuyển dầu bất hợp pháp", được sử dụng để vận chuyển dầu bị cấm vận từ Venezuela và Iran.

Năm 2023, dầu thô chiếm một nửa kim ngạch xuất khẩu của Venezuela, với Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai, chiếm gần 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này, một nửa trong số đó là than cốc dầu mỏ.