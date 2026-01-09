Trình Quốc hội khóa XVI bầu, phê chuẩn nhân sự lãnh đạo tại Kỳ họp thứ nhất

(VTC News) -

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 1946 về chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị quyết là công tác trọng tâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.

Về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, chuẩn bị, cho ý kiến để trình Quốc hội bầu, phê chuẩn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng chủ trương, định hướng của Đảng, quy định của pháp luật; cho ý kiến về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Bên cạnh đó, xem xét quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân sự thuộc thẩm quyền, bảo đảm bộ máy được kiện toàn, ổn định và hoạt động hiệu quả.

Cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 về: kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn, cơ cấu lại nền kinh tế và kế hoạch tài chính quốc gia.

Cũng trong năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội; xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền khi có đề nghị; xem xét, cho ý kiến, quyết định các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Về chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục triển khai thực hiện đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp và tổ chức giám sát công tác bầu cử.

Về chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội, trong năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, TAND Tối cao, VKSND Tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị nội dung, xây dựng dự kiến và tổ chức thực hiện chương trình Kỳ họp thứ nhất và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, chuẩn bị, tổ chức Kỳ họp không thường lệ trong trường hợp cần thiết để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách thuộc thẩm quyền của Quốc hội; triệu tập và chủ trì các kỳ họp theo quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo triển khai nghiêm túc các quy định của Nội quy kỳ họp Quốc hội; tổ chức tổng kết kỳ họp Quốc hội. Cùng đó, tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, kỳ họp Quốc hội, phát huy tính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội.

Ngoài ra là tổ chức các Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các cuộc họp, hội nghị khác để lấy ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn, cơ quan, tổ chức hữu quan về một số dự án luật và các vấn đề quan trọng khác khi cần thiết.

Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung chỉ đạo việc xem xét, trình Quốc hội thông qua các dự án luật, nghị quyết để kịp thời thể chế hóa văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Chủ trì, phối hợp với Chính phủ tham mưu xây dựng định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội để trình cơ quan có thẩm quyền của Đảng phê duyệt; ban hành kịp thời kế hoạch triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội ngay sau khi được phê duyệt.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội thông qua...

Nghị quyết cũng nêu rõ một số công tác trọng tâm khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026, gồm: Công tác giám sát; Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; Công tác dân nguyện; Hướng dẫn hoạt động của đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội, hướng dẫn hoạt động của HĐND...

Về dự kiến các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026, Nghị quyết nêu rõ, tổ chức 4 phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (từ phiên họp thứ 53 đến phiên họp thứ 56); tổ chức 9 phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI (từ phiên họp thứ nhất đến phiên họp thứ 9) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, tổ chức phiên họp chuyên đề, phiên họp khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giải quyết các công việc cấp bách, cần thiết thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của pháp luật.