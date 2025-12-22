Ấn định số lượng đại biểu Quốc hội khoá XVI được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

(VTC News) -

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 85 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định cụ thể.

Tỉnh, thành phố Số đơn vị bầu cử Số đại biểu Quốc hội được bầu Hà Nội 11 32 TP.HCM 13 38 Hải Phòng 7 19 Đà Nẵng 5 14 Cần Thơ 6 18 Huế 4 9 An Giang 7 21 Bắc Ninh 6 16 Cà Mau 5 13 Cao Bằng 3 7 Đắk Lắk 5 15 Điện Biên 3 7 Đồng Nai 6 18 Đồng Tháp 6 18 Gia Lai 6 16 Hà Tĩnh 3 19 Hưng Yên 6 16 Khánh Hòa 4 12 Lai Châu 3 7 Lạng Sơn 3 7 Lào Cai 4 10 Lâm Đồng 6 17 Ninh Bình 8 19 Nghệ An 6 16 Phú Thọ 6 17 Quảng Ninh 3 9 Quảng Ngãi 4 11 Quảng Trị 4 10 Sơn La 3 9 Tây Ninh 5 15 Thái Nguyên 5 10 Thanh Hóa 6 17 Tuyên Quang 4 10 Vĩnh Long 6 18

