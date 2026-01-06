Toàn cảnh lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng 6/1, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) được tổ chức trọng thể tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú... dự lễ kỷ niệm.
Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội khóa XV, các nguyên đại biểu Quốc hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các đại biểu tại lễ kỷ niệm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày diễn văn ôn lại lịch sử 80 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Đại diện đại biểu Quốc hội trẻ, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hữu Thông phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
Các tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.
Quang cảnh lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.