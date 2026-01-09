7 người gặp nạn trong một ngày, Nha Trang khuyến cáo du khách khi sóng biển lớn

(VTC News) -

Trong ngày 9/1, do ảnh hưởng thời tiết xấu, khu vực các bãi tắm Biển Nha Trang (Khánh Hòa) xuất hiện sóng lớn, biển động mạnh, Đội Cứu nạn – Cứu hộ thuộc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã kịp thời tổ chức 4 vụ cứu nạn cho người dân và du khách.

Một du khách được Đội Cứu nạn đưa lên bờ an toàn.

Theo đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, tại bãi tắm khu vực Nhà hàng Bốn Mùa (đường Trần Phú), nhân viên cứu hộ Dương Duy Tâm phát hiện 2 cha con du khách quốc tịch Nga bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, đã nhanh chóng tiếp cận và đưa cả 2 người vào bờ an toàn.

Sau đó, lúc 11h, tại bãi tắm khu vực số 36 Trần Phú, các nhân viên cứu hộ Nguyễn Văn Ai và Dương Duy Tâm phối hợp tổ chức cứu nạn, đưa 2 du khách quốc tịch Nga đang tắm ngoài biển vào bờ an toàn.

Lúc 13h, tại bãi tắm khu vực đường Nguyễn Chánh, các nhân viên cứu hộ Nguyễn Văn Ai và Dương Duy Tâm tiếp tục kịp thời cứu và đưa 2 bà cháu là người Việt Nam gặp nguy hiểm do sóng lớn.

Lúc 14h, tại bãi tắm khu vực số 36 Trần Phú, nhân viên cứu hộ Nguyễn Văn Ai đã kịp thời phát hiện và đưa 1 du khách nữ quốc tịch Nga đang tắm biển vào bờ an toàn.

Tổng cộng trong ngày, Đội Cứu nạn - Cứu hộ đã tổ chức 4 vụ cứu nạn, đưa 7 người vào bờ an toàn; các trường hợp sau cứu đều ổn định sức khỏe, không xảy ra thiệt hại về người.

Đội CNCH Ban Quản lý Vịnh Nha Trang tiếp tục cảnh báo người dân và du khách tuyệt đối không xuống tắm biển khi có sóng lớn, biển động; nghiêm túc chấp hành cờ báo hiệu, loa cảnh báo và sự hướng dẫn của lực lượng cứu hộ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng biển Khánh Hòa hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng cao 2,5 đến 3,5 m.

Ban quản lý vịnh Nha Trang cho biết hiện khu vực bãi biển ở biển Nha Trang có 25 nhân viên cứu hộ dọc đường ven biển Phạm Văn Đồng và Trần Phú, chia thành nhiều tổ liên tục kiểm tra, cảnh báo người tắm biển.