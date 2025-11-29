Tổng thống Trump: Không phận Venezuela nên bị coi là 'đã đóng cửa hoàn toàn'

"Gửi tất cả các hãng hàng không, phi công, những kẻ buôn bán ma túy và buôn người, hãy coi như toàn bộ không phận phía trên và xung quanh Venezuela đã bị đóng cửa hoàn toàn", ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social ngày 29/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: REUTERS)

Bộ Truyền thông Venezuela, cơ quan xử lý tất cả các câu hỏi của báo chí cho chính phủ, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về bài đăng của ông Trump. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng chưa có phản hồi trước yêu cầu bình luận.

Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy ở vùng Caribe đã diễn ra trong nhiều tháng, cùng với việc tăng cường quân sự của Mỹ trong khu vực, và Tổng thống Trump cũng đã cho phép các hoạt động bí mật của Cơ quan tình báo trung ương (CIA) tại Venezuela.

Tuần này, ông Trump đã nói với các quân nhân rằng Mỹ sẽ "rất sớm" bắt đầu các hoạt động trên bộ để ngăn chặn những kẻ tình nghi buôn bán ma túy người Venezuela.

Tuần trước, cơ quan quản lý hàng không Mỹ đã cảnh báo các hãng hàng không lớn về "tình huống nguy hiểm tiềm ẩn" khi bay qua Venezuela do "tình hình an ninh ngày càng xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong hoặc xung quanh" quốc gia Nam Mỹ này.

Cho đến nay, các lực lượng Mỹ trong khu vực đã tập trung vào các hoạt động chống ma túy, với việc huy động nhân sự và khí tài được cho là vượt xa những gì cần thiết. Các lực lượng của Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc tấn công vào các tàu chở ma túy bị cáo buộc ở vùng Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng.