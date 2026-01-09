"Mỹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính phủ Campuchia và Thái Lan trong quá trình thực thi các Thỏa thuận Hòa bình Kuala Lumpur, hướng tới khôi phục hòa bình, thịnh vượng và ổn định lâu dài cho người dân hai nước cũng như toàn khu vực", Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á Michael DeSombre khẳng định trong chuyến thăm khu vực ngày 9/1.

Mỹ hỗ trợ 45 triệu USD giúp Campuchia và Thái Lan thực thi thỏa thuận hòa bình. (Ảnh Reuters)

Theo một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ, ông DeSombre dự kiến có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Thái Lan và Campuchia tại Bangkok và Phnom Penh trong hai ngày, tập trung thảo luận việc triển khai thỏa thuận hòa bình cũng như các nỗ lực rộng hơn nhằm thúc đẩy lợi ích chung về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương an toàn, vững mạnh và thịnh vượng.

Cụ thể, Mỹ sẽ phân bổ 15 triệu USD cho các chương trình ổn định khu vực biên giới, hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi xung đột và những người phải di dời trong thời gian giao tranh. Ngoài ra, Washington sẽ dành 10 triệu USD cho hoạt động rà phá bom mìn và xử lý vật liệu nổ chưa nổ còn sót lại sau xung đột.

Bên cạnh đó, khoảng 20 triệu USD sẽ được sử dụng cho các sáng kiến giúp Campuchia và Thái Lan đối phó với các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, buôn bán ma túy và các chương trình liên quan khác. Theo ông DeSombre, việc triệt phá các “trung tâm lừa đảo” tại Đông Nam Á là ưu tiên lớn của chính quyền Tổng thống Trump, trong bối cảnh nhiều công dân Mỹ trở thành nạn nhân của các hoạt động gian lận tài chính có nguồn gốc từ khu vực này.

Quan hệ Campuchia – Thái Lan thời gian qua liên tục căng thẳng. Các cuộc đụng độ biên giới bùng phát trở lại vào đầu tháng 12/2025 sau khi một thỏa thuận ngừng bắn trước đó, do Tổng thống Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian hồi tháng 7 bị đổ vỡ. Hai nước sau đó đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới vào cuối tháng, chấm dứt 20 ngày giao tranh khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người phải sơ tán ở cả hai phía.

Thái Lan hiện là đồng minh lâu năm của Mỹ, trong khi Washington những năm gần đây cũng tìm cách cải thiện quan hệ với Campuchia, trong nỗ lực tăng cường ảnh hưởng và cân bằng chiến lược tại khu vực Đông Nam Á.