Biên giới Thái Lan – Campuchia yên bình ngày đầu năm mới 2026

Trong ngày đầu năm mới, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan khẳng định, tình hình biên giới vẫn ổn định, không ghi nhận bất kỳ vụ nổ súng hay đối đầu trực tiếp nào, dù thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ đã kết thúc từ trưa 30/12.

Các điểm nóng như Chong Bok, Chong An Ma (Ubon Ratchathani), Chong Sai Taku (Buri Ram) hay khu vực quanh Preah Vihear đều yên bình, không xuất hiện hoạt động quân sự bất thường.

Tình hình khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia an toàn đầu năm mới 2026. (Ảnh: Bangkok Post)

Campuchia tập trung củng cố công sự, đào hào, gia cố bao cát và cải thiện hạ tầng hậu cần, đồng thời ban hành lệnh nội bộ nghiêm cấm di chuyển xe tăng ngoài vị trí quy định và hạn chế chia sẻ thông tin quân sự trên mạng xã hội nhằm tránh hiềm khích. Các hoạt động chủ yếu mang tính tiếp tế và giám sát, tiếp tục tuân thủ nghiêm khuôn khổ ngừng bắn.

Trong khi đó, Thái Lan khẳng định cam kết triển khai lực lượng minh bạch để ngăn ngừa hiểu lầm và bảo đảm không xảy ra xung đột ngoài ý muốn.

Trước đó, sáng 31/12, Thái Lan trao trả 18 binh sĩ Campuchia tại cửa khẩu Ban Phakkat, huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi, sau khi lệnh ngừng bắn được duy trì liên tục trong 72 giờ.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, đây là bước đi thực hiện đúng Điều khoản 11 của Tuyên bố chung ký tại phiên họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27/12, đồng thời phù hợp với tinh thần Tuyên bố chung kí ngày 26/10/2025 tại Kuala Lumpur, thể hiện thiện chí và quyết tâm củng cố lòng tin giữa hai nước.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Thomas Pigott hôm 31/12 (theo giờ Mỹ) cũng ra tuyên bố khẳng định việc trao trả binh sĩ là minh chứng cho cam kết hòa bình lâu dài giữa Thái Lan và Campuchia theo tuyên bố chung ký tại Kuala Lumpur, đồng thời khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ hai nước triển khai các biện pháp đã thống nhất trong Tuyên bố chung này.