Thành lập vào năm 1955 tại Nhật Bản, Yamaha Motor ngày nay là một trong những công ty sản xuất xe máy lớn nhất thế giới, với sự hiện diện tại hơn 190 quốc gia, 135 công ty thành viên, 17 cơ sở R&D, 29 trung tâm chế tạo, 53 trung tâm phân phối toàn cầu.

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam được thành lập vào ngày 24/5/1998 với vốn điều lệ 37 triệu USD, liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản và Malaysia. Công ty có trụ sở chính tại xã Trung Giã, Hà Nội.

Yamaha Motor Việt Nam (YMVN) chuyên sản xuất và lắp ráp xe máy nhãn hiệu Yamaha, linh kiện, phụ tùng xe máy và cung cấp dịch vụ bảo hành sửa chữa xe máy.

Qua hơn 20 năm phát triển, hệ thống đại lý của Yamaha Motor Việt Nam đã có hơn 1.000 cửa hàng xe máy trên toàn quốc bao gồm: Yamaha Town (cửa hàng xe máy 3S), Yamaha Town Sport Shop (cửa hàng xe máy thể thao) và Yamaha 2S (cửa hàng chuyên về dịch vụ, phụ tùng). Hệ thống tiêu chuẩn cũng như hình ảnh của đại lý, cửa hàng, phòng trưng bày cũng liên tục được nâng cấp. Hiện công ty đang vận hành hai nhà máy với diện tích hơn 100,000 m2 với đội ngũ hơn 6,500 nhân viên.

Giá xe điện Yamaha NEO's mới nhất tháng 3/2026 theo đề xuất của hãng là 49.091.000 vnđ.

Trong xu hướng chuyển đổi xanh, Yamaha cũng giới thiệu tới khách hàng Việt Nam dòng xe máy điện của hãng - Yamaha NEO's với 3 màu xanh, trắng, đen.

Yamaha NEO’s là dòng xe điện được xuất khẩu và bán ở thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Những tính năng và công nghệ của NEO's giúp mẫu xe này trở thành phương tiện di chuyển xanh và thân thiện với môi trường. Yamaha NEO's hứa hẹn sẽ là chiếc xe thông minh dành cho các bạn trẻ năng động, thời thượng, hiện đại và hướng tới tương lai.

Yamaha NEO’s có thiết kế khung xe chuyên dụng và lốp xe có hệ số ma sát đáp ứng được việc tiết kiệm điện năng. Cụ thể, khung xe theo kiểu underbone được phát triển đặc biệt dành riêng cho xe điện NEO’s, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi để sử dụng cho nhiều công việc khác nhau.

Vành xe trước là vành nhôm đúc 10 chấu trong khi vành đúc sau được áp dụng công nghệ đặc biệt đúc nhôm áp suất thấp. Bánh xe sau được áp dụng công nghệ mới để giảm thiểu sự tiêu hao động năng, giúp tiết kiệm pin.

Giá xe điện Yamaha NEO's mới nhất tháng 3/2026 theo giá bán lẻ đề xuất của hãng là 49.091.000 vnđ.