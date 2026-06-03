Cận cảnh Vành đai 3 qua khu vực Bình Dương sau gần 3 năm triển khai

Ban Giao thông cho biết, từ cuối tháng 2 đến nay, những diễn biến phức tạp của tình hình xung đột tại Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá nhiên liệu tăng mạnh. Giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí sản xuất, khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá xây dựng, tăng đáng kể. Đồng thời, chi phí vận hành máy móc, thiết bị, nhân công và logistics cũng gia tăng, tạo áp lực lên các nhà thầu đang thi công dự án.