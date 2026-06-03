Giật điện thoại của phụ nữ đi đường, người đàn ông nhanh chóng sa lưới

(VTC News) -

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ an cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Văn Hiến nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn chỉ sau chưa đầy 48 giờ tiếp nhận tin báo.

Bùi Nguyên Thắng bị Công an bắt giữ

Trước đó, sáng 31/5, lực lượng chức năng nhận được trình báo về vụ cướp giật tài sản của một phụ nữ đang điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 7C, đoạn qua xã Văn Hiến (Nghệ An).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Văn Hiến đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và truy xét đối tượng gây án nhằm sớm làm rõ vụ việc, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến khoảng 9h30 ngày 2/6, lực lượng chức năng đã bắt giữ Bùi Nguyên Thắng (SN 1986, trú xã Đô Lương), là người thực hiện hành vi cướp giật tài sản nói trên.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lợi dụng sơ hở của bị hại để thực hiện hành vi cướp giật điện thoại rồi mang đi bán lấy tiền.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Dương Trung Nghĩa (SN 1993, trú phường Hòa Khánh), Nguyễn Anh Hùng (SN 1996, trú phường Thanh Khê) để điều tra về các hành vi “Cướp giật tài sản”, “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, lúc 18h ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận thông tin từ Công an phường Liên Chiểu về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại cửa hàng điện thoại M.K. trên địa bàn phường. Theo trình báo của chị P.T.Đ. (SN 1993, trú phường Liên Chiểu) - chủ cửa hàng M.K., khoảng 17h30 cùng ngày, 2 nam thanh niên đi xe máy đến cửa hàng. Một đối tượng vào giả vờ hỏi mua điện thoại Samsung M51, tên còn lại ngồi trên xe chờ bên ngoài. Lợi dụng lúc chị P.T.Đ. mất cảnh giác, đối tượng cầm điện thoại bỏ chạy ra ngoài, nhảy lên xe đồng bọn đang chờ sẵn rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng xác định Dương Trung Nghĩa và Nguyễn Anh Hùng là hai đối tượng gây án. Bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự đã buộc các đối tượng phải thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.