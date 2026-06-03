Tin thế giới nổi bật trong ngày 3/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 3/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Mỹ tấn công tàu chở dầu đang hướng tới Iran, căng thẳng quân sự leo thang sau các vụ phóng tên lửa giữa Iran và Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ cách lãnh tụ tối cao Iran điều hành đất nước, cùng quyết định bổ nhiệm Giám đốc Tình báo quốc gia mới của Tổng thống Donald Trump.

Mỹ tấn công tàu chở dầu hướng đến Iran

Ngày 2/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa Hellfire nhằm vào tàu chở dầu M/T Lexie treo cờ Botswana khi con tàu đang di chuyển qua vùng biển quốc tế hướng về đảo Kharg của Iran.

Theo CENTCOM, tàu Lexie nhiều lần phớt lờ cảnh báo và không tuân thủ chỉ thị của lực lượng Mỹ trong vòng 24 giờ. Sau đó, máy bay Mỹ đã phóng tên lửa vào phòng máy của tàu nhằm ngăn phương tiện tiếp tục hành trình.

(Ảnh minh họa)

CENTCOM cho biết chiến dịch nằm trong khuôn khổ biện pháp phong tỏa hàng hải mà Mỹ triển khai từ giữa tháng 4. Kể từ khi chiến dịch bắt đầu, lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa 6 tàu thương mại và buộc hơn 120 tàu khác phải thay đổi lộ trình.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn nhưng chưa đạt được thỏa thuận lâu dài.

Iran và Mỹ cáo buộc lẫn nhau

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Mỹ và Iran đưa ra các tuyên bố trái ngược liên quan đến các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái.

Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ và các đồng minh đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa đạn đạo và UAV do Iran phóng nhằm vào các mục tiêu trong khu vực. Mỹ cho biết hai tên lửa hướng về Kuwait đã rơi trước khi tới đích, trong khi ba tên lửa khác nhắm vào Bahrain bị hệ thống phòng không Mỹ và Bahrain đánh chặn.

Lực lượng Mỹ cũng cho biết họ tiến hành các cuộc không kích "mang tính tự vệ" nhằm vào một trạm điều khiển quân sự của Iran trên đảo Qeshm.

(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain, một căn cứ không quân Mỹ trong khu vực và một tàu mà Tehran cho rằng có liên quan đến chiến dịch của Washington.

CENTCOM bác bỏ các tuyên bố này, khẳng định mọi cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ đều thất bại và không có binh sĩ Mỹ nào bị thương.

Ngoại trưởng Mỹ nói về lãnh tụ Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 2/6 cho biết Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang ngày càng tham gia sâu hơn vào việc điều hành đất nước kể từ khi lên nắm quyền.

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Rubio nhận định chính quyền Iran hiện được điều hành bởi một hội đồng gồm các thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cùng các quan chức cấp cao khác dưới sự lãnh đạo của ông Mojtaba Khamenei.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Tasnim)

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các quyết định quan trọng của Tehran, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến đàm phán hòa bình, đều phải trải qua quá trình phê duyệt kéo dài từ 3-5 ngày, góp phần khiến các cuộc thương lượng hiện nay rơi vào bế tắc.

Ông Rubio đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ và Iran vẫn có thể đạt được một thỏa thuận nếu Tehran chấp nhận các điều kiện nghiêm ngặt liên quan đến chương trình hạt nhân và hoạt động tại eo biển Hormuz.

Ông Trump bổ nhiệm giám đốc tình báo mới

Tổng thống Donald Trump ngày 2/6 thông báo bổ nhiệm ông Bill Pulte làm Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI), thay thế bà Tulsi Gabbard vừa từ chức.

Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đánh giá ông Pulte là người có kinh nghiệm quản lý các lĩnh vực nhạy cảm và có đủ năng lực để đảm nhận vị trí đứng đầu cộng đồng tình báo Mỹ.

Ông Bill Pulte. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm này nhanh chóng gây tranh cãi khi nhiều nghị sĩ Dân chủ cho rằng ông Pulte thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo và an ninh quốc gia.

Ông Pulte là người thừa kế tập đoàn xây dựng nhà ở PulteGroup và hiện giữ chức Giám đốc Cơ quan Tài chính nhà ở liên bang. Các nghị sĩ đối lập cảnh báo việc bổ nhiệm một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump vào vị trí tình báo cao nhất nước Mỹ có thể làm gia tăng nguy cơ chính trị hóa các cơ quan an ninh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mark Warner cho rằng quyết định này đặt ra nhiều câu hỏi về tính độc lập của hệ thống tình báo Mỹ trong thời gian tới.