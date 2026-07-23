Khởi tố thêm 3 lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Văn bản công bố thông tin bất thường ngày 23/7 của Công ty Cổ phần (CTCP) Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cho biết, doanh nghiệp nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 lãnh đạo của doanh nghiệp.

Ông Lưu Bách Đạt, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và ông Phùng Trọng Tú, Phó Tổng giám đốc bị khởi tố về tội "Gây ô nhiễm môi trường". Ông Nguyễn Quốc Trung, thành viên HĐQT bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang chi nhánh Lào Cai. Ảnh: T.L

Trước đó, ngày 17/3, Bộ Công an cho biết qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra tại CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Bước đầu, Cục đã làm rõ một số hành vi sai phạm có tổ chức, như: Đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục hecta tại địa bàn khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân; Khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng; Bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 25/12/2025 và ngày 14/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố 14 bị can.

Trong đó, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về 3 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.