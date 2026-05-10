Hóa chất Đức Giang có tân Chủ tịch HĐQT

(VTC News) -

Quyết định bầu ông Đào Hữu Kha giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị được Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) công bố sau phiên họp cổ đông bất thường gần đây. Theo đó, ông Đào Hữu Kha (em trai ông Đào Hữu Huyền) làm Chủ tịch DGC từ ngày 8/5.

Ông Đào Hữu Kha sinh năm 1970, có trình độ cử nhân Quản trị Kinh doanh. Ông gia nhập công ty từ năm 2008, là cán bộ Phòng dự án Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Ông là cổ đông lớn của DGC với tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 6% vốn, tương ứng gần 22,7 triệu cổ phiếu.

Hoá chất Đức Giang có Chủ tịch HĐQT mới.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Đào Hữu Kha đã ký quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT 6 công ty con hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, bất động sản và thể thao.

Trước đó, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT công ty cùng 8 người khác bị khởi tố, trong đó có con trai Đào Hữu Duy Anh.

Ông Huyền hiện vẫn là cổ đông lớn nhất tại đây, nắm giữ 18,4% vốn, còn các cá nhân có liên quan đến ông sở hữu trên 45% vốn.

Cùng với việc bầu Chủ tịch HĐQT mới, Hóa chất Đức Giang cũng kiện toàn luôn vị trí kế toán trưởng. Theo đó, bà Trương Thị Loan giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Thời gian bổ nhiệm là 3 năm, kể từ ngày 8/5/2026.

Mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã công bố quyết định chuyển cổ phiếu DGC từ diện cảnh báo sang kiểm soát kể từ ngày 13/5/2026. Nguyên nhân do công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

HoSE đã đưa cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo từ ngày 23/4. Đồng thời, mã này cũng bị loại khỏi danh sách được phép giao dịch ký quỹ do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ thời hạn quy định.

Trong văn bản giải trình về biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, công ty cho biết sẽ tiến hành lựa chọn lại đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 8/5/2026.

Về tình hình kinh doanh quý 1/2026, DGC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.125 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm gần 49%, xuống còn 430 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là giá lưu huỳnh tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, việc tạm dừng khai thác tại khai trường 25 - mỏ apatit trọng điểm - khiến công ty phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn quặng nhập khẩu và mua ngoài, làm gia tăng giá vốn sản xuất phốt pho vàng.