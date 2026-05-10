Tài xế không bằng lái chở 20 người đi thiện nguyện lên Lào Cai

Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng CSGT đơn vị này đã ra quyết định xử phạt anh N.V.H. (28 tuổi, trú tại xã Yên Phong) vì điều khiển ô tô chở khách khi không có giấy phép lái xe theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, tài xế bị phạt 19 triệu đồng. Chủ xe khách mang biển kiểm soát 99E-013.xx cũng bị xử phạt 29 triệu đồng do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Ngoài ra, chiếc xe bị tạm giữ 10 ngày làm việc để phục vụ công tác xử lý.

Trước đó, khoảng 15h ngày 9/5, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 5, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, làm nhiệm vụ tại Km240+800 quốc lộ 37, đoạn qua xã Thác Bà, phát hiện xe khách biển số 99E-013.xx chạy theo hướng vào địa bàn tỉnh.

Tài xế chở đoàn thiện nguyện liên tỉnh không có giấy phép lái xe theo quy định. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Thời điểm kiểm tra, trên xe có khoảng 20 người trong đoàn thiện nguyện di chuyển từ Bắc Ninh lên Lào Cai. Qua kiểm tra giấy tờ, lực lượng chức năng xác định tài xế H. không có giấy phép lái xe theo quy định.

Sau khi lập biên bản vi phạm, tổ công tác đã phối hợp hỗ trợ liên hệ phương tiện khác để đoàn thiện nguyện tiếp tục hành trình, bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng tới kế hoạch đã đề ra.

Việc xử lý được thực hiện đúng quy định pháp luật nhưng vẫn tạo điều kiện hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân trước khi thực hiện các chuyến đi đường dài, đặc biệt là các hành trình liên tỉnh bằng xe khách, cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của phương tiện và người điều khiển; tuyệt đối không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Mỗi hành trình an toàn sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính mình và cộng đồng.