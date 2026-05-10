4 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

(VTC News) -

Sáng nay 10/5, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ theo cả hai chiều.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, tại Km227+500 hướng trái tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận tỉnh Lào Cai) xe khách BKS 29K-023.74 xảy ra va chạm với 3 ô tô BKS 24B-005.47, 29H-810.01 và 29F-059.50.

Cú tông liên hoàn khiến cả 4 phương tiện đều bị hư hỏng. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Thiệt hại liên quan hạ tầng giao thông đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: A.T.)

Tại hiện trường, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến vẫn bảo đảm, mặt đường không xuất hiện bất thường. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa, lượng phương tiện lưu thông đông khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ theo cả hai chiều.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Đội 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp xử lý vụ việc.

Đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc cùng lực lượng cứu hộ cũng nhanh chóng triển khai cẩu kéo các phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng mới xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 7h20 ngày 20/4, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km207+530 thuộc địa phận tỉnh Lào Cai, ô tô con mang biển kiểm soát 24C-111.80 đi theo hướng Lào Cai đi Nội Bài lao vào hệ thống rào tôn đang được dựng để phục vụ thi công trên tuyến.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô hư hỏng nặng, một người trên xe thiệt mạng.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 245km được khánh thành và đưa vào khai thác từ năm 2014, đi qua các tỉnh, thành phố Hà Nội, Phú Thọ và Lào Cai.

Hiện một số đoạn trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang được mở rộng, khiến mặt đường và phương án tổ chức giao thông có sự thay đổi.

Tại các khu vực thi công, lực lượng chức năng đã lắp đặt rào tôn, biển báo và thiết bị cảnh báo tạm thời; người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và tuân thủ hướng dẫn để bảo đảm an toàn