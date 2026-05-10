Nam ca sĩ 10 tỷ view thi 'Chông gai': Từng bán nhà, chật vật gánh nợ thay mẹ

Sự xuất hiện của ca sĩ Đông Hùng trong dàn nghệ sĩ mùa 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ca sĩ Đông Hùng.

Tại chương trình, Đông Hùng cho biết anh đến với Anh trai vượt ngàn chông gai không đơn thuần để khoe kỹ thuật thanh nhạc, mà muốn đối diện với chính mình sau nhiều năm làm nghề. Nam ca sĩ muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức ở những khía cạnh mới trong âm nhạc lẫn trình diễn sân khấu.

Sự trở lại này càng khiến tên tuổi Đông Hùng được nhắc đến nhiều hơn sau màn trình diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình cùng Võ Hạ Trâm trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước diễn ra sáng 30/4/2025 tại TP.HCM.

Tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, leo thẳng top 1 trending YouTube Việt Nam. Theo thống kê tổng hợp trên TikTok, Facebook, Reels và YouTube Shorts, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình vượt mốc 10 tỷ lượt xem và tiếp cận.

Đông Hùng và Võ Hạ Trâm gây sốt khi hát ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ít ai biết rằng, phía sau giọng hát đầy cảm xúc ấy là một hành trình nhiều biến cố.

Ca sĩ Đông Hùng tên đầy đủ là Nguyễn Đông Hùng, sinh năm 1993 tại Hưng Yên. Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, song nam ca sĩ đã bộc lộ năng khiếu từ khi còn nhỏ.

Năm 2012, anh bắt đầu được chú ý khi lọt top 3 Sao mai điểm hẹn. Tên tuổi của Đông Hùng được khán giả biết đến nhiều hơn khi lọt top 4 Vietnam Idol 2014. Ngoại hình nam tính cùng giọng hát nội lực chính là điểm thu hút của giọng ca sinh năm 1993.

Có sự nghiệp ấn tượng, nhưng Đông Hùng từng trải qua biến cố gia đình. Vào năm 2017, anh gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện đang phải trả nợ thay mẹ một số tiền lớn lên tới 28 tỷ đồng.

Đông Hùng từng kể khi anh đi thi Vietnam Idol 2014, chủ nợ từng đến tận sân khấu để đòi tiền khi đó anh mới 21 tuổi. Có lần, anh đăng ảnh bàn tay đầy thương tích, bị khâu chằng chịt do xô xát với một nhóm người tại nhà vì chuyện nợ nần của mẹ.

Ca sĩ Đông Hùng tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2.

Sau cuộc thi, anh thương lượng với các chủ nợ để giảm lãi và bán căn nhà ở Hà Nội vào TP.HCM sinh sống, số nợ giảm còn 17 - 18 tỷ đồng.

Có thời điểm Đông Hùng nhận chương trình từ sáng đến tối để kiếm tiền. Vài lần vừa xuống sân khấu thì đọc được tin nhắn của chủ nợ. Đó là thời điểm rất khó khăn với anh.

"Có ngày tôi đi hát mà chủ nợ ngồi ở bên dưới. Điều khiến tôi vượt qua được nó là sự yên bình của gia đình, sự an toàn của bố mẹ và mong muốn em trai được đi học bình thường. Tôi cũng áp lực vì rõ ràng mình phải có trách nhiệm và vì thương mẹ.

Chứng kiến mẹ mình phải đối diện những điều như thế cũng không đành lòng nên cố gắng làm tất cả mọi thứ để mẹ thấy yên tâm, nhẹ nhàng bớt đi”, anh từng chia sẻ.

Sau nhiều năm miệt mài chạy show, nam ca sĩ cuối cùng cũng trả xong khoản nợ khổng lồ. “Với một người từng trải qua nhiều biến cố như tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là bữa cơm gia đình và mái ấm hiện tại”, anh nói.

Những năm gần đây, cuộc sống của Đông Hùng dần ổn định hơn. Anh tích cực hoạt động nghệ thuật, thử sức với nhạc kịch và ghi dấu ấn qua vai Chí Phèo trong vở Giấc mơ Chí Phèo, giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2024.

Nam ca sĩ gây ấn tượng cả trên sân khấu nhạc kịch với vở "Chí Phèo".

Năm 2025, nam ca sĩ tiếp tục xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn mang tầm quốc gia như lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam hay chuỗi chương trình Tổ quốc trong tim.

Bên cạnh sự nghiệp, Đông Hùng hiện có cuộc sống bình yên bên vợ và con gái nhỏ. Bà xã Minh Anh cũng chính là người đồng hành, hỗ trợ quản lý công việc cho anh nhiều năm qua. Cặp đôi cũng có một cô con gái đáng yêu.

Nam ca sĩ cho biết việc lập gia đình là cột mốc lớn nhất cuộc đời. Sau một thập kỷ nhiều biến động, anh giờ đã có tổ ấm, có căn nhà đầu tiên và cuộc sống đủ đầy theo cách riêng. Đây là thành quả lớn nhất của một người đàn ông.

Anh mãn nguyện khi có người bạn đồng hành tuyệt vời, khi chia sẻ được cùng nhau những khoảnh khắc bình yên, những phút giây ấm áp quây quần cùng cả gia đình.

Ca sĩ Đông Hùng và bà xã Minh Anh.

"Cuộc đời tôi trải qua nhiều cột mốc. Nhưng cột mốc đáng nhớ nhất trong đời là lấy vợ, có con. Vợ đã cùng với tôi đi qua rất nhiều những chặng đường khó khăn. Nếu không có vợ động viên và ủng hộ thì chắc chắn sẽ không có tôi ngày hôm nay”, anh thổ lộ.

Nhìn lại quá khứ, Đông Hùng biết ơn tất cả những gì đã trải qua để có được anh như ngày hôm nay. Anh biết ơn vì mỗi sáng thức giấc đều biết mình cần phải cố gắng vì điều gì.

"Nếu định nghĩa được 2 từ “hạnh phúc” thì đối với tôi hạnh phúc là biết “đủ”. Cuộc sống với tôi hiện tại là đủ. Giờ tôi có thể tự do bay trong âm nhạc của mình, và không muốn biết mình sẽ đi được tới đâu cứ đi thì sẽ thành đường", nam ca sĩ tâm sự.