Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, điều chỉnh chức danh và vai trò trong Ban Chỉ đạo đối với: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Bổ sung các nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo, gồm: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng quyết định các nhân sự thôi tham gia Ban Chỉ đạo, gồm: nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng.

Quyết định 12 nêu rõ, nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn tuân thủ theo Quy định 230 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.