Xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc ngày 10/5 trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Hàn Quốc thuộc bảng C giải U17 châu Á 2026 diễn ra lúc 23h ngày 10/5, được phát sóng trực tiếp trên TV360. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc.

Thông tin U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc

Sáng 7/5, Việt Nam giành chiến thắng 1-0 ngay trong trận ra quân với U17 Yemen tại giải U17 châu Á 2026. U17 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên. Nếu giành chiến thắng trước U17 Hàn Quốc, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ sớm giành quyền vào tứ kết vòng chung kết U17 châu Á 2026, đồng nghĩa với tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Tuy nhiên, đây được đánh giá là thử thách khó khăn cho đội bóng Việt Nam. Xét trên mặt bằng chung, bóng đá Hàn Quốc vượt trội đáng kể so với Việt Nam. Các cầu thủ Hàn Quốc sở hữu ưu thế về thể hình, sức mạnh, tốc độ và nền tảng kỹ thuật cơ bản. Lứa cầu thủ trẻ của họ luôn được đánh giá cao.

U17 Việt Nam thắng trận ra quân tại giải U17 châu Á 2026. (Nguồn: VFF)

Dù được xem là đối thủ mạnh, U17 Hàn Quốc đang rơi vào sức ép lớn sau trận hòa với U17 UAE. Kết quả này khiến đại diện Đông Á buộc phải hướng tới 3 điểm trước U17 Việt Nam để tránh nguy cơ rơi vào thế khó ở bảng đấu.

Bên cạnh đó, U17 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và tinh thần thi đấu cao trong thời gian gần đây. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đã liên tục được thử lửa qua nhiều giải đấu và trận giao hữu với các cầu thủ chất lượng. Đội bóng đã cải thiện khả năng áp sát đối thủ, tổ chức triển khai bóng và sẵn sàng tranh chấp ngay cả với đội bóng mạnh. Thành tích bất bại cũng cho thấy bản lĩnh và khả năng chịu áp lực của các cầu thủ trẻ.

Việc giành điểm trước một đối thủ hàng đầu châu lục chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, nếu tiếp tục duy trì được sự tập trung, tính tổ chức và tinh thần tự tin như thời gian qua, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tiến gần tới giấc mơ tham dự U17 World Cup.

Trong buổi tập trước trận đấu với Hàn Quốc, đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết: “Hiện tại tinh thần toàn đội đang rất tốt. Sau trận thắng Yemen, chúng em đã nhanh chóng quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp U17 Hàn Quốc”.

“Tinh thần toàn đội hiện tại rất thoải mái và quyết tâm cao nhất có thể. Chúng em đang đứng trước ngưỡng cửa World Cup nên sẽ cố gắng hết sức, chắt chiu mọi cơ hội để có được kết quả tốt nhất”, Đăng Khoa chia sẻ về quyết tâm của toàn đội trước cơ hội cạnh tranh vé dự World Cup.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách

U17 Hàn Quốc: Park Ji-Hu, Choi Jae-Hyeok, Seong Min-Su, Jung Ha-Won, Ahn Joo-Wan, Kim Ji-Woo, Kim Ji-Ho, An Sun-Hyun, Moon Ji-Hwan, Choi Min-Jun, Moon Yu-No.