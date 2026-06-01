Bí thư Ninh Bình: Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm

Nội dung trên được Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, theo Báo cáo tại hội nghị, sau gần một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ninh Bình vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,65%, đứng thứ 3 cả nước; quý I/2026 tăng 11,63%, đứng thứ 2 trong số 34 tỉnh, thành phố.

Việc thực hiện mô hình mới được triển khai đồng thời với quá trình hợp nhất ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, kết thúc hoạt động của cấp huyện. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 129 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 32 phường và 97 xã.

Cùng với đó, bộ máy trong hệ thống chính trị được tinh gọn đáng kể. Khối Đảng cấp tỉnh giảm 16 cơ quan, đơn vị; khối HĐND giảm 8 ban, cơ quan; khối UBND giảm 24 cơ quan chuyên môn; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giảm 17 cơ quan, đơn vị. Hàng trăm đầu mối cấp phòng, chi cục và đơn vị sự nghiệp được sắp xếp lại, góp phần giảm tầng nấc trung gian và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo Tỉnh ủy Ninh Bình, cơ chế vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp từng bước được hoàn thiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, tỉnh ban hành 119 văn bản về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền; thực hiện phân cấp, ủy quyền 79 nhiệm vụ từ cấp tỉnh cho cấp xã.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 96%, hồ sơ trực tuyến đạt trên 94%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 95%.

Hiện 100% xã, phường trong tỉnh đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công; toàn bộ cơ quan trong hệ thống chính trị sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản ổn định tư tưởng, nhanh chóng thích ứng với mô hình mới. Trong 6 tháng cuối năm 2025 có gần 17.900 lượt cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Tỉnh cũng điều động, biệt phái và tăng cường 462 lượt công chức, viên chức về cơ sở nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho các địa phương.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đánh giá việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã giúp nâng cao tính chủ động của cơ sở, rút ngắn quy trình xử lý công việc và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra một số khó khăn như khối lượng công việc ở cấp xã tăng mạnh, sự chênh lệch về quy mô và điều kiện phát triển giữa các địa phương, cùng những bất cập cần tiếp tục hoàn thiện trong cơ chế phân cấp, phân quyền.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn khẳng định thực tiễn tại Ninh Bình tiếp tục cho thấy chủ trương xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình ghi nhận những nỗ lực của các cấp, ngành trong quá trình triển khai mô hình mới; đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã có tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Ông cũng nhấn mạnh việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải gắn với mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, đồng thời duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.