Đội tuyển Anh dựng 'pháo đài' ở World Cup 2026 chống bắn tỉa, UAV

Theo The Sun, đội tuyển Anh sẽ được bảo vệ bằng hệ thống an ninh ba lớp tại đại bản doanh ở Mỹ trong thời gian tham dự World Cup 2026. Hệ thống phòng thủ này bao gồm ba lớp an ninh do Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, FBI và cảnh sát địa phương phối hợp triển khai.

Khách sạn The Inn at Meadowbrook, nơi thầy trò HLV Thomas Tuchel đóng quân, sẽ biến thành một “pháo đài bất khả xâm phạm”, bao quanh bởi hàng rào bê tông và các màn chắn cao tầng nhằm triệt hạ tầm bắn của các tay súng bắn tỉa.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh sẽ khoanh một vùng cấm bay để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Họ cũng dựng một trung tâm chỉ huy an ninh ngay đối diện khách sạn.

Lực lượng cảnh sát có vũ trang, nhân viên an ninh cùng các đội bảo vệ tư nhân sẽ tuần tra thường xuyên quanh khu phức hợp tại Prairie Village, Kansas. Ngoài ra, các tấm chắn được lắp đặt thêm để hạn chế việc người dân tại khu dân cư liền kề lén quan sát các buổi sinh hoạt và tập luyện của thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Đội tuyển Anh được bảo vệ nghiêm ngặt tại World Cup 2026. (Nguồn: Reuters)

Trong suốt thời gian đóng quân tại Kansas, đội tuyển Anh sẽ được cảnh sát hộ tống mỗi khi di chuyển giữa khách sạn và sân tập Swope Soccer Village. Khu vực tập luyện của "Tam sư" được che chắn kỹ lưỡng để ngăn chặn việc các máy bay không người lái tiếp cận.

Trong thư gửi cư dân địa phương, ban quản lý cho biết Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cùng Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ đảm nhận việc bảo vệ khu vực bên ngoài khách sạn The Inn, còn cảnh sát Prairie Village sẽ tăng cường tuần tra quanh công viên gần đó. Bên trong khuôn viên khách sạn cũng có lực lượng an ninh túc trực thường xuyên.

Bức thư nhấn mạnh rằng lực lượng bảo vệ sẽ canh gác 24/7 nhằm đảm bảo an toàn cho đội tuyển Anh cũng như người dân trong khu vực trước mọi nguy cơ tiềm ẩn. Giới chức Mỹ triển khai kế hoạch an ninh nghiêm ngặt trong bối cảnh lo ngại về tình trạng tội phạm liên quan đến súng đạn và nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố.

Một nguồn tin nội bộ cho biết sự an toàn của cầu thủ, ban huấn luyện và người thân đi cùng được đặt lên hàng đầu. Theo đó, các thành viên đội tuyển sẽ luôn nằm trong "hàng rào an ninh di động" bất kể họ ở đâu.

Ngay cả người thân và bạn bè của các cầu thủ cũng phải trải qua quy trình kiểm tra gắt gao và được cấp thẻ định danh riêng để vào bên trong khu vực bảo vệ. Các biện pháp này sẽ được siết chặt hơn nữa khi đội tuyển di chuyển đến Dallas cho trận ra quân vào ngày 18/6.

Việc cử gián điệp theo dõi trận đấu của đối thủ không phải chuyện hiếm ở các giải đấu lớn. Trước đó, Southampton vướng rắc rối khi một người của CLB bị phát hiện theo dõi buổi tập của Middlesbrough trước trận chung kết play-off Championship.

Ngày 1/6, nhóm cầu thủ đầu tiên của đội tuyển Anh sẽ tới West Palm Beach, bang Florida để tập luyện trước giải. Để giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với múi giờ mới, Liên đoàn bóng đá Anh còn chuẩn bị sẵn lịch trình sinh hoạt riêng.

Không chỉ đại bản doanh của tuyển Anh được bảo vệ nghiêm ngặt, các sân vận động đăng cai World Cup trên đất Mỹ cũng đặt trong tình trạng an ninh cao độ. Lực lượng chức năng sẽ sử dụng súng áp chế điện từ để chiếm quyền điều khiển hoặc dùng lưới chuyên dụng hạ gục bất kỳ thiết bị bay không người lái nào xâm nhập trái phép.