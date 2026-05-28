Neymar bay trực thăng riêng đến đội tuyển Brazil, chuẩn bị dự World Cup

(VTC News) -

Neymar hội quân cùng tuyển Brazil bằng trực thăng riêng. (Video: X/@OleleSalvador)

Brazil chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho World Cup 2026. Các cầu thủ lần lượt hội quân tại Granja Comary - trung tâm huấn luyện của Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) gần Rio de Janeiro. Theo ESPN Brasil, Neymar cũng đã có mặt tại nơi hội quân. Anh di chuyển từ Sao Paulo tới đại bản doanh của đội tuyển ở Rio de Janeiro bằng trực thăng riêng và đáp thẳng xuống khu tập luyện.

Chiếc trực thăng Neymar sử dụng là mẫu Airbus H145 trị giá khoảng 13 triệu USD (khoảng hơn 342 tỷ đồng), dòng máy bay thường phục vụ giới thượng lưu và doanh nhân. Ngôi sao người Brazil nhiều lần chọn phương tiện này trong các sự kiện quan trọng nhằm tránh cảnh ùn tắc giao thông.

Ngay sau khi có mặt tại Granja Comary, Neymar dự kiến sẽ được bộ phận y tế của CBF kiểm tra kỹ tình hình chấn thương bắp chân. Phần cơ của anh bị sưng khoảng 2 mm. Chấn thương này xuất hiện sau trận Santos thua Coritiba 0-3, chỉ một ngày trước khi danh sách dự World Cup được công bố.

Siêu sao người Brazil dính chấn thương khi thi đấu cho Santos trong trận thua 0-3 trước Coritiba ngày 17/5.

Kể từ đó, Neymar chưa thi đấu trở lại. Anh chỉ tham gia các buổi tập luyện để tránh việc chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn. Bộ phận y tế tuyển Brazil, dưới sự phụ trách của bác sĩ Rodrigo Lasmar, đã liên tục theo dõi tình trạng của cầu thủ này và duy trì liên lạc với cả Santos lẫn đội ngũ riêng của Neymar.

Kết quả kiểm tra y tế cuối ngày hôm nay sẽ giúp xác định chính xác mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Theo truyền thông Brazil, anh nhiều khả năng bỏ lỡ hai trận giao hữu trước World Cup 2026 gặp Panama và Ai Cập. Thậm chí, khả năng Neymar kịp bình phục cho trận mở màn gặp Morocco ngày 14/6 vẫn đang bị đặt dấu hỏi.

Dù vậy, Neymar vẫn tỏ ra khá tự tin trước ngày hội quân. Khi được hỏi về chấn thương, anh khẳng định: “Mọi thứ vẫn ổn, hoàn toàn nguyên vẹn”. Trước câu hỏi liệu vấn đề này có ảnh hưởng tới kỳ World Cup hè năm nay hay không, Neymar chỉ nói: “Ảnh hưởng gì cơ?”.

Trong trường hợp tình hình không mấy khả quan, CBF vẫn có quyền thay đổi danh sách đăng ký trong vòng 24 giờ trước trận ra quân tại World Cup.

Buổi hội quân của tuyển Brazil cũng xuất hiện một vị khách đặc biệt là Rodrygo. Tiền đạo của Real Madrid đã tới sân Vila Belmiro để theo dõi Santos thi đấu và gặp gỡ Neymar trước ngày đàn anh lên tuyển.